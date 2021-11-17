«Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь». Что рассказывает беженка, которая попала с границы в больницу?

Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. 17 ноября врачи рассказали о состоянии сирийского мальчика, история которого не оставляет равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. 17 ноября врачи рассказали о состоянии сирийского мальчика, история которого не оставляет равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятилетний Осман Карим был найден в бессознательном состоянии на приграничной территории. Мальчик был полуживой. Медикам удалось стабилизировать его. Сейчас состояние ребенка оценивают как удовлетворительное. Сам Осман говорит на диалекте и пока не ясно, где находятся его родители. А вот эта девочка вместе с мамой 16 ноября едва не отравилась газом, который применили польские каратели.
В Ираке война, и мы вынуждены были бежать. Там стреляют и убивают. У меня там осталась семья и еще дети. Неизвестный подошел к моему дому, у него в руках были бутылки с зажигательной смесью, он бросил это к нам в окно. Одна из моих дочерей пострадала. Это было ужасно страшно, мой дом сгорел. Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь, но польская полиция не хочет нас пускать. Больше того, они травили нас газом. Что будет дальше, я не знаю, просто не знаю.
Лариса Васильченко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной детской клинической больницы:
Вчера вечером бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ребенок двухлетнего возраста с признаками кишечной инфекции, с высокой температурой. Доставлен ребенок в сопровождении мамы, состояние на момент поступление средней степени тяжести. Как и предшествующие дети, осмотрены на этапе приемного отделения всеми заинтересованными специалистами – педиатрами, хирургами. Проведены необходимые лабораторные исследования, и ребенок госпитализирован в хирургическое отделение, в диагностическую зону. В настоящее время получает здесь лечение, он нуждается пока еще в инфузионной терапии. Температура тела нормализовалась после начатой терапии, но ребенок еще пока нуждается в лечении. Сразу скажу, что все дети обследованы на коронавирусную инфекцию, все отрицательные.
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