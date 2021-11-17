«Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь». Что рассказывает беженка, которая попала с границы в больницу?

Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. 17 ноября врачи рассказали о состоянии сирийского мальчика, история которого не оставляет равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятилетний Осман Карим был найден в бессознательном состоянии на приграничной территории. Мальчик был полуживой. Медикам удалось стабилизировать его. Сейчас состояние ребенка оценивают как удовлетворительное. Сам Осман говорит на диалекте и пока не ясно, где находятся его родители. А вот эта девочка вместе с мамой 16 ноября едва не отравилась газом, который применили польские каратели.

В Ираке война, и мы вынуждены были бежать. Там стреляют и убивают. У меня там осталась семья и еще дети. Неизвестный подошел к моему дому, у него в руках были бутылки с зажигательной смесью, он бросил это к нам в окно. Одна из моих дочерей пострадала. Это было ужасно страшно, мой дом сгорел. Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь, но польская полиция не хочет нас пускать. Больше того, они травили нас газом. Что будет дальше, я не знаю, просто не знаю.