«Работаю, а не властвую» – Лукашенко в интервью российскому журналу ответил на вопрос, в чём секрет успешного лидера

Более 10 вопросов и развернутые ответы по главным темам глобальной и региональной повестки. В интервью Александр Лукашенко поделился своим мнением о большой политике, реакции Минска на недружественные шаги Европы, белорусско-российском противостоянии санкциям, а также о дальнейших действиях по урегулированию конфликта в Украине.

«Выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью», – цитата из интервью нашего Президента российскому журналу «Разведчик». И это, безусловный, бестселлер дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из самых острых вопросов остается ситуация с нашими западными соседями. Главу государства спросили, какой будет реакция Минска в том случае, если Польша и страны Балтии перейдут от слов к делу. Речь идет о постоянных угрозах заминировать границу с Беларусью. Президент дал предельно четкий ответ, подчеркнув, что действия соседей на западных рубежах вряд ли способствуют безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, такое безумство в первую очередь опасно для самих же инициаторов, уверен Александр Лукашенко.

Что касается украинского конфликта, Александр Лукашенко в очередной раз напомнил о необходимости переговорного процесса, каким бы сложным он ни казался.

Лукашенко: мирным переговорам по Украине нет альтернативы, но это должен быть уважительный диалог. Читайте здесь.

«Главное, мы живем в мирной, спокойной и безопасной стране: лучше воевать в поле, на заводе и ферме, чем в окопах», – заявил Президент.

Белорусский лидер также раскрыл секрет многолетней успешной деятельности на посту главы государства, отвечая на вопрос «Разведчика». И это смело можно назвать цитатой дня: «Работаю, а не властвую». Что ж, очередная фраза претендует на мерч Первого. Кстати, уже легендарное высказывание «Президентами не становятся, президентами рождаются» также вспоминали в интервью.

Напомним, полный текст беседы доступен в электронной версии журнала «Разведчик», также материал опубликован на портале «Служба внешней разведки России».