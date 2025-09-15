Польша потратила полмиллиарда евро на укрепление границ – стена наносит ущерб Беловежской пуще

Учения «Запад-2025» как оправдание страхов и мнимых угроз. По крайней мере, так сейчас выглядят действия польских властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сейчас говорится про огромные траты страны на оборонные нужды. Только вот сумма возрастает за счет польских же налогоплательщиков.