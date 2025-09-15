Польша потратила полмиллиарда евро на укрепление границ – стена наносит ущерб Беловежской пуще
Учения «Запад-2025» как оправдание страхов и мнимых угроз. По крайней мере, так сейчас выглядят действия польских властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сейчас говорится про огромные траты страны на оборонные нужды. Только вот сумма возрастает за счет польских же налогоплательщиков.
На мнимое укрепление своих границ страна-соседка уже потратила полмиллиарда евро. Об этом сегодня доложил глава польского МИДа Радослав Сикорский. По его словам, за эти деньги «построен большой и красивый забор». Хотя первоначально его стоимость польские власти оценивали в 400 миллионов евро. Но жадность чиновников, похоже, берет свое. Уже в ближайшее время еще 100 миллионов евро направят на прокладку дороги вдоль защитного сооружения.
Вот только западные чиновники стыдливо умалчивают, что для этого режут по живому. В буквальном смысле этого слова. Часть той самой стены прошла через Беловежскую пущу. По данным экологов, в Национальном парке нарушилась естественная миграция животных. А ущерб от уничтожения реликтовых деревьев, по самым приблизительным подсчетам, уже составил 20 миллионов евро. Но польским властям не жалко пилить деревья, ведь это позволяет пилить военный бюджет.