«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе

Многие беженцы сейчас находятся в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за долгое время беженцы ночевали под крышей и в тепле. Круглосуточно там дежурят медики. Однако часть людей так и не покинула стихийный лагерь. 17 ноября беженцы расположились ближе к погранпереходу. Они терпеливо ждут положительного для них решения ЕС. В связи с последними событиями, некоторые семьи готовы вернуться домой. 18 ноября запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.

Съемочная группа СТВ продолжает работать на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией с белорусско-польской границы. Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы поговорили с беженцами. Они рассказали, что пережили за последние дни, как чувствуют себя сейчас.