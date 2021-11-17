«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе
Многие беженцы сейчас находятся в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за долгое время беженцы ночевали под крышей и в тепле. Круглосуточно там дежурят медики. Однако часть людей так и не покинула стихийный лагерь. 17 ноября беженцы расположились ближе к погранпереходу. Они терпеливо ждут положительного для них решения ЕС. В связи с последними событиями, некоторые семьи готовы вернуться домой. 18 ноября запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.
Съемочная группа СТВ продолжает работать на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией с белорусско-польской границы.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы поговорили с беженцами. Они рассказали, что пережили за последние дни, как чувствуют себя сейчас.
На границе польские военные использовали газ против детей. Из-за этого они плакали. У нас сейчас нет денег. Мы хотим, чтобы любая европейская страна пригласила нас. Спасибо Беларуси за воду и еду. Потому что на границе было холодно, но переночевали мы в тепле.
На границе было противостояние между людьми и польской полицией. Поляки распыляли газ и поливали всех водой. Я собиралась высушить свою одежду. Пришла сюда из-за сына, он нуждается в операции на спине, и нам нужно попасть в Германию. Я хочу попасть туда, но не знаю, как. Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой. Здесь хорошо, потому что в лесу в лагере было холодно.
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