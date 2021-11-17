Прямой эфир

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе

17 ноября 2021 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Многие беженцы сейчас находятся в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за долгое время беженцы ночевали под крышей и в тепле. Круглосуточно там дежурят медики. Однако часть людей так и не покинула стихийный лагерь. 17 ноября беженцы расположились ближе к погранпереходу. Они терпеливо ждут положительного для них решения ЕС. В связи с последними событиями, некоторые семьи готовы вернуться домой. 18 ноября запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.  

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе-1

Съемочная группа СТВ продолжает работать на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией с белорусско-польской границы.  

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Мы поговорили с беженцами. Они рассказали, что пережили за последние дни, как чувствуют себя сейчас.  

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе-4

На границе польские военные использовали газ против детей. Из-за этого они плакали. У нас сейчас нет денег. Мы хотим, чтобы любая европейская страна пригласила нас. Спасибо Беларуси за воду и еду. Потому что на границе было холодно, но переночевали мы в тепле.  

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе-7

На границе было противостояние между людьми и польской полицией. Поляки распыляли газ и поливали всех водой. Я собиралась высушить свою одежду. Пришла сюда из-за сына, он нуждается в операции на спине, и нам нужно попасть в Германию. Я хочу попасть туда, но не знаю, как. Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой. Здесь хорошо, потому что в лесу в лагере было холодно.  

Читайте также:  

«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водометов  

Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства  

Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?
17 ноября 2021 14:57

Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?

Андрей Савиных: «Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев»
17 ноября 2021 14:49

Андрей Савиных: «Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев»

«Я узнал, что я убийца». Польский актёр подвергся нападкам из-за помощи беженцам
17 ноября 2021 14:46

«Я узнал, что я убийца». Польский актёр подвергся нападкам из-за помощи беженцам