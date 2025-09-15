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Служба внешней разведки России: ЕС готовит «сербский майдан»

15 сентября 2025 16:53
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Если Евросоюз и готов в чем-то работать бесперебойно и слаженно, так это производство под ключ разного рода цветных революций с доставкой на дом.

Очередную задумали в Сербии – там Брюссель планирует привести к власти лояльное себе руководство и готовит «сербский майдан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Чтобы качнуть ситуацию в свою пользу, евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде.

Служба внешней разведки России: ЕС готовит «сербский майдан»-2

Для этого всякого рода неправительственные организации получают финансовую подпитку. А с помощью купленных так называемых независимых СМИ Брюссель намерен мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить «сербский майдан», отмечают в службе внешней разведки.

До сих пор прибрать к рукам Белград не удавалось, так как в Сербии сохраняются «сильные патриотические настроения», «влияние Сербской православной церкви», а также «память о натовской агрессии и бомбардировках страны, результатом которой стал ее распад», пояснили в спецслужбе.

# Международная политика

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