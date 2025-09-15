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Очередную задумали в Сербии – там Брюссель планирует привести к власти лояльное себе руководство и готовит «сербский майдан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Чтобы качнуть ситуацию в свою пользу, евроэлиты настроены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде.