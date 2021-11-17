Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице?

Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. 17 ноября врачи рассказали о состоянии сирийского мальчика, история которого не оставляет равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь». Что рассказывает беженка, которая попала с границы в больницу?

Сейчас в стационарах Гродненской области всего шесть иностранных пациентов. Четверо из них дети. Двое взрослых. 23-летний мужчина переведен 13 ноября из Щучинской больницы с диагнозом переохлаждение. У него двусторонняя пневмония. Мужчина в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.