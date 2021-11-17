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Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице?

17 ноября 2021 14:31
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Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. 17 ноября врачи рассказали о состоянии сирийского мальчика, история которого не оставляет равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь». Что рассказывает беженка, которая попала с границы в больницу?  

Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице?-1

Сейчас в стационарах Гродненской области всего шесть иностранных пациентов. Четверо из них дети. Двое взрослых. 23-летний мужчина переведен 13 ноября из Щучинской больницы с диагнозом переохлаждение. У него двусторонняя пневмония. Мужчина в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.  

Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице?-4

Сергей Войтушко, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Гродно:  
Пациент поступил сегодня, ему 21 год. Также гражданин Ирака. С жалобами на боли в области поясницы. При обследовании была выявлена у него мочекаменная болезнь с признаками острого пиелонефрита. Пациенту было проведено стентирование почки, он находится сейчас в отделении урологии, получает лечение. Состояние расценивается как средней степени тяжести.  

Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице?-7

Беженцы из Сирии, Ирана, Ирака, Кувейта и еще более чем 20 стран поступают в больницы Гродненской области каждый день. Половина пациентов – дети.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Войтушко # Осман Карим # Лариса Васильченко # Фотофакт

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