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«Никто в деталях не разбирался, что произошло». Кому на самом деле выгодно накалять обстановку вокруг Беларуси?

27 мая 2021 20:47
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Новости Беларуси. Все те события, которые последние несколько дней происходят вокруг Беларуси, да и ситуация с дипломатическим вандализмом – полный абсурд. Такие действия у всех здравомыслящих людей вызывают осуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Закрывают воздушное пространство, отказываются от наших товаров, электроэнергии, готовят очередные санкции – действия коллективного Запада, которому наша политика как кость в горле, словно под копирку. Очевидно, что для них и для беглых белорусов важно одно – потопить нашу страну. Только дай повод. Собственно, он и нашелся – экстренная посадка борта Ryanair. Чего только не выдумывали? Но никто в деталях не разбирался, что произошло на самом деле. Вместо того чтобы поблагодарить Беларусь за оперативность, ее выставляют агрессором.

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Виктория Ходосок:
Одна из личностей последних дней – экстремист Протасевич. Сегодня его пытаются защищать, жалеть и вызывать чувство сопереживания, мол, невиновный за решеткой. Уверены? Этот преступник, а не как его называют «неугодный блогер», принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Есть и подтверждение – фотографии и видео. А в самопровозглашенной ЛНР на него и вовсе завели уголовное дело – те самые бои на Донбассе на стороне киевских силовиков.

«Никто в деталях не разбирался, что произошло». Кому на самом деле выгодно накалять обстановку вокруг Беларуси?-1

Виктория Ходосок:
А сколько дел натворил в Беларуси? Призывал к беспорядкам, вел экстремистский Telegram-канал. Это вполне достаточно на хороший срок. Да, задержана и его «боевая подруга» – госпожа Сапега. Поделом. Родственники переживают, мол, только бы судьба Софочки была не сломлена. То есть судьба сотен и тысяч людей, членов их семей, детей, попавших в «книгу карателей», даму особо не волнует? Видимо, да.

«Никто в деталях не разбирался, что произошло». Кому на самом деле выгодно накалять обстановку вокруг Беларуси?-4

Виктория Ходосок:
А ведь понятно, что цель у беглых – поднять на уши страну ради своей выгоды. Они не беспокоятся за Родину, она им не интересна. Да и тем, кто на свободе, Протасевич в жизни не сдался. Это просто хороший повод. И все вопли, мол, Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте – полный бред. Это ярые активисты хотят ее такой видеть. Но свое «я» мы уже показали, а слабая сторона явно не ожидала такого сильного ответа.

«Никто в деталях не разбирался, что произошло». Кому на самом деле выгодно накалять обстановку вокруг Беларуси?-7

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# Международная политика # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Роман Протасевич # Софья Сапега # Фотофакт

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