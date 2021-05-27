«Никто в деталях не разбирался, что произошло». Кому на самом деле выгодно накалять обстановку вокруг Беларуси?

Новости Беларуси. Все те события, которые последние несколько дней происходят вокруг Беларуси, да и ситуация с дипломатическим вандализмом – полный абсурд. Такие действия у всех здравомыслящих людей вызывают осуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Закрывают воздушное пространство, отказываются от наших товаров, электроэнергии, готовят очередные санкции – действия коллективного Запада, которому наша политика как кость в горле, словно под копирку. Очевидно, что для них и для беглых белорусов важно одно – потопить нашу страну. Только дай повод. Собственно, он и нашелся – экстренная посадка борта Ryanair. Чего только не выдумывали? Но никто в деталях не разбирался, что произошло на самом деле. Вместо того чтобы поблагодарить Беларусь за оперативность, ее выставляют агрессором.

Александр Лукашенко: «Если вам безопасная Беларусь – бельмо, то теперь это ваша проблема»

Виктория Ходосок:

Одна из личностей последних дней – экстремист Протасевич. Сегодня его пытаются защищать, жалеть и вызывать чувство сопереживания, мол, невиновный за решеткой. Уверены? Этот преступник, а не как его называют «неугодный блогер», принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Есть и подтверждение – фотографии и видео. А в самопровозглашенной ЛНР на него и вовсе завели уголовное дело – те самые бои на Донбассе на стороне киевских силовиков.