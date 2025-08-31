Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству

Доступ к качественным товарам должен быть у всех белорусов, независимо от их прописки. Будь то Минск, где торговые центры на каждом шагу, или деревня на 10 жителей, где один магазин или вообще такого не имеется. Неважно. В этом случае в силу вступают не законы экономики, а социальные гарантии, которые в нашей стране всегда на первом месте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом всегда говорит Президент: «Думайте про людей».

Что касается сельского шопинга, то, конечно, есть объективные примеры, когда целый магазин держать невыгодно. Но что тогда? Оставить этих людей, чаще всего глубоко пожилых, без хлеба или один на один с телефоном, где сейчас и магазин, и банк, и все остальное. Но смогут ли они освоить премудрости онлайн-шоппинга?

Эти моменты нельзя сбрасывать со счетов, как бы того ни хотелось, и это не считая просрочки, небогатого ассортимента, проблем с автолавками. Одним словом, в потребительской корзине сельчан больше вопросов, чем товаров.