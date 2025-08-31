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Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству

31 августа 2025 17:05
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Доступ к качественным товарам должен быть у всех белорусов, независимо от их прописки. Будь то Минск, где торговые центры на каждом шагу, или деревня на 10 жителей, где один магазин или вообще такого не имеется. Неважно. В этом случае в силу вступают не законы экономики, а социальные гарантии, которые в нашей стране всегда на первом месте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом всегда говорит Президент: «Думайте про людей».

Что касается сельского шопинга, то, конечно, есть объективные примеры, когда целый магазин держать невыгодно. Но что тогда? Оставить этих людей, чаще всего глубоко пожилых, без хлеба или один на один с телефоном, где сейчас и магазин, и банк, и все остальное. Но смогут ли они освоить премудрости онлайн-шоппинга? 

Эти моменты нельзя сбрасывать со счетов, как бы того ни хотелось, и это не считая просрочки, небогатого ассортимента, проблем с автолавками. Одним словом, в потребительской корзине сельчан больше вопросов, чем товаров. 

Чем можно закупиться в деревне, на неделе выясняла Анастасия Иванникова.

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-2

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Десятки тысяч километров ежегодно. С открытия таких разъездных магазинов на колесах начинается утро во множестве небольших населенных пунктов по всей Беларуси. И зачастую с очередей. К примеру, сюда, в Залесье, автолавка приезжает дважды в неделю. Ну что – пора открываться.

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-4

Четкий график, выверенный маршрут. И от 8 до 15 пунктов в день. Загрузка у таких разъездных автолавок большая. Летом и вовсе, можно сказать, наплыв. Добавляются дачники, соответственно, растут время остановки и, конечно, заказы – деликатесы для местных доступны, стоит только попросить.

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-6

Мы довольны, заказываем овощи, фрукты, привозят всегда. 

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-8

Если Юле скажешь, дефицитное или вкуснейшее, привезут.

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-10

А это и есть та самая Юлия. В торговле больше 10 лет. Говорит, в такой разъездной работе своя атмосфера. Местные уже как родные, а ее «магазинная вотчина» словно второй дом. В котором, к слову, все есть: от хлеба и колбасы до мыла. Хотя график, конечно, не позавидуешь. 

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-12

Юлия Шалюта, продавец:
Поздно приезжаем, загрузки тяжелые. С 8 до 10, бывает, и в 11 приезжаем, когда много деревень.

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-14

Безусловно, такой подход помогает делать жизнь на селе комфортной. Без какой-либо торговой дискриминации. Тем не менее радужная картина далеко не везде. И проблемы видят. На неделе об эффективности системы торгового обслуживания говорили во Дворце Независимости. Небольшие, пусть даже неперспективные, деревни без нужного ассортимента остаться не должны. Привлекать сюда торговые сети поручил Президент. Баланс надо обеспечить. Читайте здесь. 

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству-16

Неудобные для населения графики работы магазинов, маршруты автолавок, скудный ассортимент, просрочка или, к примеру, бестолковая цифровизация в торговле. О всех проблемах не просто знают и слышат – намерены решить. 

Читайте здесь:

Лукашенко: до 1 января навести порядок и создать эффективную систему торгового обслуживания

Лукашенко: бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация

Лукашенко: нет товара – плохо, но просрочка – это красная линия!

Далее смотрите в видео. 

# Торговля в Беларуси # Александр Лукашенко # Анастасия Иванникова

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