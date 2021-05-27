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Яков Кедми: они больше всего боятся, что показания Протасевича покажут истинное лицо всей закулисной кухни

27 мая 2021 16:06
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Новости Беларуси. Ситуация «без полетов над Беларусью» обрела широкий резонанс в обществе. Причем не в пользу той стороны, которая вводит санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, по данным Евроконтроля, порядка 100 ежедневных рейсов из Евросоюза отныне должны будут пролетать куда больше километров. Выходит, что авиакомпании, избегающие нашего воздушного пространства, сталкиваются с дополнительными затратами времени и топлива.

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Яков Кедми: они больше всего боятся, что показания Протасевича покажут истинное лицо всей закулисной кухни-1

Введут ли новые санкции против Минска и Москвы из-за ситуации с бортом Ryanair? Комментарий насчет задержания Романа Протасевича накануне высказал эксперт, израильский государственный деятель Яков Кедми.

Яков Кедми: они больше всего боятся, что показания Протасевича покажут истинное лицо всей закулисной кухни-4

Яков Кедми, государственный деятель, эксперт-международник:
Это происшествие означает две вещи. Первое, еще больше сближение Беларуси и России. И, вероятно, поняв это, такая истерия на Западе именно от этого. Второе, это очень сильный удар по всей оппозиции, по всей поддержке оппозиции, потому что мальчик, после того как ему сменили пеленки, начинает давать показания с первой минуты. И вот эти показания  больше всего они боятся. Они больше всего боятся, что эти показания покажут истинное лицо всей закулисной кухни, которая стоит за белорусской оппозицией. И это им очень неприятно, поэтому они отрицают все факты.

Добавим, что потенциальные потери авиатрафика из-за этих действий в «Белаэронавигации» оцениваются на уровне около 5 %.

Ниже приводим инфографику использования нашего воздушного пространства после санкций Запада.

Яков Кедми: они больше всего боятся, что показания Протасевича покажут истинное лицо всей закулисной кухни-7

А количество рейсов Ryanair настолько мало, что они даже не попали в список. Белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству, если Евросоюз не будет принимать борты «Белавиа».

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# Международная политика # общество # Яков Кедми # Роман Протасевич # Фотофакт

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