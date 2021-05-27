«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов

Новости Беларуси. Депутаты как никто знают, чем живет район и что волнует людей даже в самых отдаленных деревнях. Это подчеркнула Наталья Кочанова на встрече с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связь между Советом Республики и местными Советами должна быть тесной и эффективной. Если люди озвучивают какие-то проблемы, которые нельзя решить в регионе, через сенаторов можно вынести вопросы на республиканский уровень. В частности, парламентарии будут работать над законом об обращениях граждан, от депутатов местных уровней тоже ждут предложений.

Наталья Кочанова поинтересовалась мнением о работе сельских Советов. Депутаты Брестской области отметили, что назрел вопрос некоторых преобразований, например касающихся полномочий, численности, распоряжения финансами.

Стоит сказать, что диалог получился конструктивным.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Встреча прошла, по-моему, очень конструктивно в свете того, что мне озвучили те вопросы, которые сегодня надо решать, подключаться всем вместе, и Совету Республики в том числе. Конечно, мы сегодня обсуждали вчерашнее мероприятие очень важное, когда перед нами выступал Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, где он ответил на актуальные вопросы парламентариев, которые были у нас. И сегодня у меня есть такая уникальная возможность – донести это до наших коллег, которые работают здесь, в Брестской области.