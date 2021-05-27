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«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов

27 мая 2021 20:06
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Новости Беларуси. Депутаты как никто знают, чем живет район и что волнует людей даже в самых отдаленных деревнях. Это подчеркнула Наталья Кочанова на встрече с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов-1

Связь между Советом Республики и местными Советами должна быть тесной и эффективной. Если люди озвучивают какие-то проблемы, которые нельзя решить в регионе, через сенаторов можно вынести вопросы на республиканский уровень. В частности, парламентарии будут работать над законом об обращениях граждан, от депутатов местных уровней тоже ждут предложений.

«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов-4

Наталья Кочанова поинтересовалась мнением о работе сельских Советов. Депутаты Брестской области отметили, что назрел вопрос некоторых преобразований, например касающихся полномочий, численности, распоряжения финансами.

«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов-7

Стоит сказать, что диалог получился конструктивным.

«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов-10

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Встреча прошла, по-моему, очень конструктивно в свете того, что мне озвучили те вопросы, которые сегодня надо решать, подключаться всем вместе, и Совету Республики в том числе. Конечно, мы сегодня обсуждали вчерашнее мероприятие очень важное, когда перед нами выступал Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, где он ответил на актуальные вопросы парламентариев, которые были у нас. И сегодня у меня есть такая уникальная возможность – донести это до наших коллег, которые работают здесь, в Брестской области.

«Вопросы, которые сегодня надо решать». Наталья Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных Советов депутатов-13

Также в программе визита спикера верхней палаты парламента было посещение предприятия «Виктория», на котором производят металлическую посуду. Эту продукцию не только продают в наших магазинах, но и поставляют на экспорт.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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