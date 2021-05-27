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Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны

27 мая 2021 20:04
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Новости Беларуси. О новых форматах работы СМИ для обеспечения национальной безопасности говорили 27 мая на I Форуме медийного сообщества Беларуси. Первый день дискуссии прошел в Минске на площадке «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущие белорусские и зарубежные журналисты, медиаэксперты, руководители телеканалов – порядка 200 человек – обсудили новые методы работы в эпоху цифровизации.

Репортаж Юлии Стриго.

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-1

Они привыкли к тайм-кодам, строгому хронометражу и верстке, поэтому знают цену времени и ровно в 10:30 собрались на площадке «БелЭкспо». I Форум медийного сообщества Беларуси объединил порядка 200 журналистов. На повестке дня – решение профессиональных вопросов, продиктованных временем.

Открылся форум с приветственного слова Александра Лукашенко. От его имени к участникам встречи обратился заместитель главы Администрации Президента.

Сегодня СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства – первый заявленный постулат форума.

Игорь Луцкий: очень многое зависит от того, как оперативно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-4

Такие масштабные встречи журналистов проходят ежегодно. И, как правило, это формат выставок СМИ, когда каждый презентует свои достижения и демонстрирует проделанную работу. В 2021 году важен разговор. И первый вопрос: как работать во время трансформации медиаполя и подготовить сильные кадры?

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Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-7

Средства массовой информации способны как обогатить человека знаниями, так и дезинформировать. Особенно это актуально сегодня, когда работает правило «кто быстрее опубликовал, тот и прав». Поэтому важно внедриться в современные технологии и достучаться контентом, в том числе через соцсети. И если крупные медиахолдинги справляются с задачей, то по региональным СМИ есть вопросы. А ведь сегодня ставка именно на них.

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Юлия Стриго, корреспондент:
И пускай банить фейки наши журналисты еще только учатся, но в номинации «Работать в условиях многозадачности и на время» белорусские акулы пера лучшие.

Лилия Новицкая хорошо знакома с журналистикой еще без интернета. Сегодня же она из своих гродненских печатников делает универсальных солдат. И здесь не поспоришь, ведь информационная война.

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-10

Лилия Новицкая, главный редактор газеты «Гродненская правда»:
Во времена, когда не было интернета, когда мы работали исключительно на газету, у нас было время, чтобы обдумывать каждую тему, над материалом можно было работать день, два, три. Сегодня такой роскоши нет у наших журналистов. Мы поэтому учим молодых журналистов работать в очень хорошем темпе. Они уходят на событие, например, и приносят материал, не доходя даже до редакции. Он отправляется с помощью современных технологий. Журналист еще находится на событии, а материал уже стоит на нашем сайте.

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-13

Преимущество региональных журналистов – это максимальная близость к потребителю информации. Уровень доверия к местным СМИ, как показывает статистика, куда выше. Например, молодечненская вещательная сеть на этом не останавливается. Контент доносят не только с экранов телевизора и радиостанций, но и лично на диалоговых площадках.

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-16

Инна Пудакевич, заместитель директора редактор КУП «Телевизионная вещательная сеть»:
В регионе аудитория более лояльная, наверное. Проблемы возникают скорее с молодежью. Поэтому мы для себя определили такой формат работы, как диалоговые площадки. Поднимаем важные темы, вступает молодежь, приглашаем экспертов и, конечно же, объясняем молодежи все риски, все угрозы, которые несут и интернет, и Telegram-каналы, деструктивные Telegram-каналы.

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-19

В борьбу за доверие аудитории сегодня вступила авторская журналистика. Передовые телеканалы последний год посвятили созданию тематических рубрик, ведущие которых стали лидерами мнений. На страницах газет появились авторские колонки, а радиоэфир наполнился экспертными интервью.

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Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-22

Сегодняшний медиафорум стал площадкой и для обмена опытом. Свои спичи о работе в условиях цифровизации подготовили сотрудники и руководители крупнейших российских СМИ. Разговор зашел и о международной обстановке, которая прямо влияет на работу журналистов.

Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.

Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны-25

Юлия Стриго, корреспондент:
Первый день медиафорума завершился подписанием резолюции. Проще говоря, это документ с итогами сегодняшнего разговора. Принятых решений много, но одно остается неизменным: главный инструмент журналиста это слово, оно должно быть достоверным, своевременным и доступным для зрителя, слушателя и читателя. Завтра работа развернется на шести тематических секциях.

# СМИ Беларуси # общество # Лилия Новицкая # Инна Пудакевич # Александр Лукашенко # Юлия Стриго # Игорь Луцкий # Фотофакт

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