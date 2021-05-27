Кто быстрее опубликовал, тот и прав? Какой должна быть журналистика в эпоху информационной войны

Новости Беларуси. О новых форматах работы СМИ для обеспечения национальной безопасности говорили 27 мая на I Форуме медийного сообщества Беларуси. Первый день дискуссии прошел в Минске на площадке «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущие белорусские и зарубежные журналисты, медиаэксперты, руководители телеканалов – порядка 200 человек – обсудили новые методы работы в эпоху цифровизации. Репортаж Юлии Стриго.

Они привыкли к тайм-кодам, строгому хронометражу и верстке, поэтому знают цену времени и ровно в 10:30 собрались на площадке «БелЭкспо». I Форум медийного сообщества Беларуси объединил порядка 200 журналистов. На повестке дня – решение профессиональных вопросов, продиктованных временем. Открылся форум с приветственного слова Александра Лукашенко. От его имени к участникам встречи обратился заместитель главы Администрации Президента. Сегодня СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства – первый заявленный постулат форума. ​Игорь Луцкий: очень многое зависит от того, как оперативно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит

Такие масштабные встречи журналистов проходят ежегодно. И, как правило, это формат выставок СМИ, когда каждый презентует свои достижения и демонстрирует проделанную работу. В 2021 году важен разговор. И первый вопрос: как работать во время трансформации медиаполя и подготовить сильные кадры? ​Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта

Средства массовой информации способны как обогатить человека знаниями, так и дезинформировать. Особенно это актуально сегодня, когда работает правило «кто быстрее опубликовал, тот и прав». Поэтому важно внедриться в современные технологии и достучаться контентом, в том числе через соцсети. И если крупные медиахолдинги справляются с задачей, то по региональным СМИ есть вопросы. А ведь сегодня ставка именно на них. Андрей Кривошеев: белорусским журналистам нужен инструментарий, как бороться с фейками, как их разоблачать грамотно Юлия Стриго, корреспондент:

И пускай банить фейки наши журналисты еще только учатся, но в номинации «Работать в условиях многозадачности и на время» белорусские акулы пера лучшие. Лилия Новицкая хорошо знакома с журналистикой еще без интернета. Сегодня же она из своих гродненских печатников делает универсальных солдат. И здесь не поспоришь, ведь информационная война.

Лилия Новицкая, главный редактор газеты «Гродненская правда»:

Во времена, когда не было интернета, когда мы работали исключительно на газету, у нас было время, чтобы обдумывать каждую тему, над материалом можно было работать день, два, три. Сегодня такой роскоши нет у наших журналистов. Мы поэтому учим молодых журналистов работать в очень хорошем темпе. Они уходят на событие, например, и приносят материал, не доходя даже до редакции. Он отправляется с помощью современных технологий. Журналист еще находится на событии, а материал уже стоит на нашем сайте.

Преимущество региональных журналистов – это максимальная близость к потребителю информации. Уровень доверия к местным СМИ, как показывает статистика, куда выше. Например, молодечненская вещательная сеть на этом не останавливается. Контент доносят не только с экранов телевизора и радиостанций, но и лично на диалоговых площадках.

Инна Пудакевич, заместитель директора – редактор КУП «Телевизионная вещательная сеть»:

В регионе аудитория более лояльная, наверное. Проблемы возникают скорее с молодежью. Поэтому мы для себя определили такой формат работы, как диалоговые площадки. Поднимаем важные темы, вступает молодежь, приглашаем экспертов и, конечно же, объясняем молодежи все риски, все угрозы, которые несут и интернет, и Telegram-каналы, деструктивные Telegram-каналы.

Сегодняшний медиафорум стал площадкой и для обмена опытом. Свои спичи о работе в условиях цифровизации подготовили сотрудники и руководители крупнейших российских СМИ. Разговор зашел и о международной обстановке, которая прямо влияет на работу журналистов. Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.