Роман Протасевич: я нахожусь в СИЗО № 1 в Минске. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное

Новости Беларуси. В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указанные сведения не соответствуют действительности. Задержанный чувствует себя хорошо и дает признательные показания. О чем он сам и сообщил.