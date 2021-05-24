Роман Протасевич: я нахожусь в СИЗО № 1 в Минске. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное

Новости Беларуси. В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указанные сведения не соответствуют действительности. Задержанный чувствует себя хорошо и дает признательные показания. О чем он сам и сообщил.
Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистского Telegram-канала:
Меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем либо какими-то другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.
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