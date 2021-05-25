«Летела на одном самолёте с Романом Протасевичем». Автор экстремистского Telegram-канала дала признательные показания

Новости Беларуси. И вернемся к теме, вокруг которой звучит много политически ангажированных заявлений. Речь о задержании экстремиста Романа Протасевича и его спутницы. София Сапега дала признательные показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Сапега:

Я, Сапега София Андреевна, 10.02.1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территории Литвы, в городе Вильнюс. 23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.