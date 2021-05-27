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Евгений Пустовой: «Как бы вы поступили с тем, кто порвал альбом с фотографиями ваших предков? Рижские политиканы сделали то же самое»

27 мая 2021 19:17
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Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой с рубрикой «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой: «Как бы вы поступили с тем, кто порвал альбом с фотографиями ваших предков? Рижские политиканы сделали то же самое»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Вглядитесь в эти лица. Почти чистокровные арийцы, как их дальние предки – крестоносцы, готовы к уничтожению унтерменш. Своих соседей. Это бойцы батальона «Ваффен СС» – этнические латыши. Впереди у них грязная работа, а настроение, как у тех же политиканов, что сняли наш государственный флаг. Это «Политика без галстуков и купюр».

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Внешнеполитический голос официального Минска всегда призывал к диалогу, но никогда внешнеполитический голос Минска не был заискивающим или угодным. Надо говорить в открытую. Такая демократия ЕС – это путь к варварским временам. В Латвии даже готовы брать заложников. Нашу хоккейную команду. Так что вы там говорите про акт государственного терроризма?

Евгений Пустовой: «Как бы вы поступили с тем, кто порвал альбом с фотографиями ваших предков? Рижские политиканы сделали то же самое»-4

Евгений Пустовой:
У политика Лукашенко лишь один минус – для лживого мира геополитики он слишком открытый. А сейчас привыкли бить исподтишка. Да еще и выставить так, словно ты сам себя ударил. Так произошло с самолетом, так поступили и с флагом. Знают же харизматичную натуру нашего Президента. Не смолчит.

А факты сейчас легко подтасовать и скомпилировать. Хладнокровным может остаться лишь тот, кто за деньги. Тому, кто от души, сложнее всего сдерживать праведный гнев. Но его по-дьявольски высмеют.

Евгений Пустовой: «Как бы вы поступили с тем, кто порвал альбом с фотографиями ваших предков? Рижские политиканы сделали то же самое»-7

Подробнее смотрите в видеоматериале.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Вячеслав Селеменев # Владимир Макей # Олег Гайдукевич # Виктор Хренин # Фотофакт

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