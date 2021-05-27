Евгений Пустовой: «Как бы вы поступили с тем, кто порвал альбом с фотографиями ваших предков? Рижские политиканы сделали то же самое»

Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой с рубрикой «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Вглядитесь в эти лица. Почти чистокровные арийцы, как их дальние предки – крестоносцы, готовы к уничтожению унтерменш. Своих соседей. Это бойцы батальона «Ваффен СС» – этнические латыши. Впереди у них грязная работа, а настроение, как у тех же политиканов, что сняли наш государственный флаг. Это «Политика без галстуков и купюр».
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Внешнеполитический голос официального Минска всегда призывал к диалогу, но никогда внешнеполитический голос Минска не был заискивающим или угодным. Надо говорить в открытую. Такая демократия ЕС – это путь к варварским временам. В Латвии даже готовы брать заложников. Нашу хоккейную команду. Так что вы там говорите про акт государственного терроризма?
Евгений Пустовой:
У политика Лукашенко лишь один минус – для лживого мира геополитики он слишком открытый. А сейчас привыкли бить исподтишка. Да еще и выставить так, словно ты сам себя ударил. Так произошло с самолетом, так поступили и с флагом. Знают же харизматичную натуру нашего Президента. Не смолчит.
А факты сейчас легко подтасовать и скомпилировать. Хладнокровным может остаться лишь тот, кто за деньги. Тому, кто от души, сложнее всего сдерживать праведный гнев. Но его по-дьявольски высмеют.