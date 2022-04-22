Николай Снопков: социальные выплаты в Беларуси будут обеспечены вовремя и в полном объёме

Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны.

Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента.