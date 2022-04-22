Николай Снопков: социальные выплаты в Беларуси будут обеспечены вовремя и в полном объёме

Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны.
Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента.
Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет». Подробнее здесь.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Социальные выплаты будут обеспечены вовремя и в полном объеме, пенсии будут обеспечены вовремя в полном объеме, заработная плата будет обеспечена вовремя в полном объеме. С точки зрения повышения с учетом инфляции правительство и Министерство финансов будут рассматривать возможность такую, исходя из исполнения бюджета, исходя из инфляции, с тем, чтобы люди не почувствовали на себе те проблемы, которые испытывает страна, исходя из санкционного давления.
Кроме того, правительство намерено пересмотреть прогноз по инфляции. В нашей стране потребительская ниже, чем в соседних странах, и носит внешний характер.
«Отказаться от всего лишнего». Как распределят бюджет Беларуси в 2022-м, рассказывает министр финансов.