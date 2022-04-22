Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет»
Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента. К ним глава государства адресовал сразу несколько важнейших вопросов и потребовал дать объективную оценку поступлений в бюджет страны в условиях санкционного давления, возможного дефицита бюджета и вариантов его покрытия. Ведь в конечном счете любая несостыковка может сказаться на благосостоянии бюджетников и пенсионеров.
Александр Лукашенко настаивает: и у Нацбанка, и у правительства могут быть разные подходы к финансовым вопросам, но и те, и другие решения должны принимать с оглядкой на экономику. Ее рост – безусловный приоритет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бюджет, как зеркало, высвечивает сегодня все наши проблемы и положительные стороны. Экономика – прежде всего. Потом все вопросы: курс, инфляция и все остальное. Это важно – и курс национальной валюты, соотношение курса нашей национальной валюты с другими валютами, очень важна инфляция, которая выливается в рост цен, или же дефляция, тоже не дай бог. Но главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет, и инфляция, и дефляция, и так далее.
Я информирован и, откровенно говоря, несколько даже удивился, но обрадовался, что у нас за первый квартал бюджет складывается, даже немножко там чуть больше процента прибавили. Но это не значит, что мы должны расслабляться, потому что против нас будет постоянно усиливаться давление.
Как рассказал министр финансов, бюджет наполняется по плану и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года прирос более чем на миллиард рублей. Приоритетные направления бюджетной политики – доходы белорусов, финансирование обороны и безопасности, поддержка АПК.