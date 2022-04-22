Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет»

Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента. К ним глава государства адресовал сразу несколько важнейших вопросов и потребовал дать объективную оценку поступлений в бюджет страны в условиях санкционного давления, возможного дефицита бюджета и вариантов его покрытия. Ведь в конечном счете любая несостыковка может сказаться на благосостоянии бюджетников и пенсионеров. Александр Лукашенко настаивает: и у Нацбанка, и у правительства могут быть разные подходы к финансовым вопросам, но и те, и другие решения должны принимать с оглядкой на экономику. Ее рост – безусловный приоритет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бюджет, как зеркало, высвечивает сегодня все наши проблемы и положительные стороны. Экономика – прежде всего. Потом все вопросы: курс, инфляция и все остальное. Это важно – и курс национальной валюты, соотношение курса нашей национальной валюты с другими валютами, очень важна инфляция, которая выливается в рост цен, или же дефляция, тоже не дай бог. Но главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет, и инфляция, и дефляция, и так далее. Я информирован и, откровенно говоря, несколько даже удивился, но обрадовался, что у нас за первый квартал бюджет складывается, даже немножко там чуть больше процента прибавили. Но это не значит, что мы должны расслабляться, потому что против нас будет постоянно усиливаться давление.