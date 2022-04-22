В Минске наградили лучших железнодорожников. В списке лауреатов более 100 работников

Новости Беларуси. Лучшие железнодорожники. 22 апреля в Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке лауреатов более 100 работников стальной магистрали.

Дежурные по станции, составители поездов, машинисты локомотивов, проводники – каждый из них достиг высоких результатов в нелегком и ответственном деле. Работа железнодорожника многогранна, но весь коллектив, а это почти 70 тысяч человек, работает на общий результат, чтобы миллионы пассажиров и тысячи тонн грузов вовремя и безопасно были доставлены до пункта назначения.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции Минск-Пассажирский:

Стать победителем конкурса не может быть привычным занятием. Чтобы выиграть конкурс, в первую очередь надо работать 24 на 7, блюсти технологию работы, ее оттачивать, совершенствовать, где-то дополнять, где-то что-то исключать. И, конечно же, каждый свой шаг, как мы говорим, согласовывать с пассажиром, с нашим клиентом, чтобы наши цели не расходились с пожеланиями наших клиентов.