Детям будет интересно. Делаем пасхальные украшения

Яйцо – символ воскрешения и новой жизни. Без него не обходится праздничная трапеза и веселые битки на Пасху. Луковая шелуха – классический вариант. Но если вы хотите оставить сувенир на память, тогда мы идем к вам. Выдуваем аккуратно яйцо либо используем пластиковые, деревянные формы, и как с чистого листа начинаем семейный арт.

Светлана Калистратова, педагог изостудии Минского государственного дворца детей и молодежи:

Это будет миньон, мы его сделаем на палочке, сделаем с бантиком. Для того, чтобы нам насадить яйцо, выдутое уже с двух сторон на палочку, нам нужно шпажку аккуратненько поместить внутрь, можно аккуратно ее прокручивать, чтобы она хорошо вошла, пластилином мы закрепим на шпажке. Сказку выбирайте сами. Микки Маус, Лола Банни, божья коровка или магия Гарри Поттера. Для росписи вооружаемся акрилом и маркерами. Рисуем забавную мордашку, костюмчик, не забываем про бантики. Ленточки закрепляем на пластилин. Модные гости готовы.

Светлана Калистратова:

Вот у нас получилась парочка: у меня мальчик, а у Софии девочка. Аромат в студию. Украсим пышным букетом из фоамирана. Вырезаем яркий квадратик 2х2, делаем 4 лепестка. Заготовку прикладываем к горячему утюгу, быстро опускаем в губку и создаем форму. Аленький цветочек готов.

Ольга Крако, мастер Новогрудского дома ремесел:

Если сделать две заготовочки, то получится вот такой вот цветочек. Настало время для сочной зелени. Вырезаем небольшие листики, прикладываем к горячему и создаем нужную форму. Затем приклеиваем все детальки при помощи клея-пистолета или ПВА. Цветочный рай. Ольга Крако:

Вот такое яичко у нас получилось. Для создания использовали только фоамиран, но можно применить пуговички, ленточки, бисер, стразы, все что есть дома. Все зависит от того, какая у вас фантазия. В галерее не хватает цыпленка. Сделаем его в виде подвески и при помощи длинной иглы проденем внутрь ленту.

Светлана Калистратова:

Мы вдели оба конца, шьем им обратно, продеваем, петелечка, вот что у нас получилось, теперь завязываем здесь узелочек, внизу тоже завязываем узелочек. Вот такой будет цыпленочек. Рисуем глазенки пушистику, вырезаем крылышки и порхаем навстречу весне. Зафиналим наш мастер-класс пасхальным кроликом. Для ярких ушек, лапок используем фетр, подойдут также картон и цветная бумага. Ольга Крако:

Теперь эти заготовки склеиваем между собой. Но перед этим между слоями кладем зубочистку и заклеиваем. Мы возьмем ее и вставим в наше яичко. Вот так получились у нас ушки.

Наряжаем ушастика. Глаза и нос делаем из полубусин. Стиляга. Не хватает только хвостика. Помпон, пуговка, цветочек – любые средства хороши.