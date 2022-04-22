Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Где в столице обнаружили микрометеориты, какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетический паспорт? Об инновациях столицы пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город». Смотрите на СТВ 23 апреля в 16:40. Смарт-идеи для умного города.

Наша нейронная система проверит, является она злокачественной или нет. Что находят в недрах нашего мегаполиса?

Это все находки из города Минска. О каких птицах не пишут в Красной книге?

– Что нужно делать?

– На эту кнопку нужно сначала кратко нажать, а потом подержать. Обсудим самые заметные новости этой недели. Кристина Сущеня, СТВ:

Школьник на глазах бабушки фасовал наркотики под видом изготовления дымовых шашек.

Илона Волынец, СТВ:

Девушка пригласила в гости парня, а тот вынес из ее квартиры наушники за 600 рублей. Подскажем, как провести уик-энд.