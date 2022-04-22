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Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»

22 апреля 2022 11:27
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Новости Беларуси. Где в столице обнаружили микрометеориты, какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетический паспорт? Об инновациях столицы пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».

Смотрите на СТВ 23 апреля в 16:40.

Смарт-идеи для умного города.

Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»-1

Наша нейронная система проверит, является она злокачественной или нет.

Что находят в недрах нашего мегаполиса?

Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»-4

Это все находки из города Минска.

О каких птицах не пишут в Красной книге?

Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»-7

Что нужно делать?
– На эту кнопку нужно сначала кратко нажать, а потом подержать.

Обсудим самые заметные новости этой недели.

Кристина Сущеня, СТВ:
Школьник на глазах бабушки фасовал наркотики под видом изготовления дымовых шашек.

Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»-10

Илона Волынец, СТВ:
Девушка пригласила в гости парня, а тот вынес из ее квартиры наушники за 600 рублей.

Подскажем, как провести уик-энд.

Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»-13

Карина Верховцева, корреспондент:
И вот даже погода нам не помеха. Это «Афиша Большого города», и я, Карина Верховцева, расскажу вам, куда отправляться за новыми впечатлениями.

Поговорим легко о важном. В субботу, 23 апреля, в 16:40. Не пропустите!

# Инновации # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Карина Верховцева # Фотофакт

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