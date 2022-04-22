Где в Минске обнаружили микрометеориты и какие умные технологии пора впустить в квартиры? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Где в столице обнаружили микрометеориты, какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетический паспорт? Об инновациях столицы пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».
Смотрите на СТВ 23 апреля в 16:40.
Смарт-идеи для умного города.
Наша нейронная система проверит, является она злокачественной или нет.
Что находят в недрах нашего мегаполиса?
Это все находки из города Минска.
О каких птицах не пишут в Красной книге?
– Что нужно делать?
– На эту кнопку нужно сначала кратко нажать, а потом подержать.
Обсудим самые заметные новости этой недели.
Кристина Сущеня, СТВ:
Школьник на глазах бабушки фасовал наркотики под видом изготовления дымовых шашек.
Илона Волынец, СТВ:
Девушка пригласила в гости парня, а тот вынес из ее квартиры наушники за 600 рублей.
Подскажем, как провести уик-энд.
Карина Верховцева, корреспондент:
И вот даже погода нам не помеха. Это «Афиша Большого города», и я, Карина Верховцева, расскажу вам, куда отправляться за новыми впечатлениями.
Поговорим легко о важном. В субботу, 23 апреля, в 16:40. Не пропустите!