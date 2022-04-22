«Отказаться от всего лишнего». Как распределят бюджет Беларуси в 2022-м, рассказывает министр финансов

Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны. Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента.

​Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет». Подробнее здесь. Как рассказал министр финансов, бюджет наполняется по плану и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года прирос более чем на миллиард рублей. Приоритетные направления бюджетной политики – доходы белорусов, финансирование обороны и безопасности, поддержка АПК. Первый вице-премьер в свою очередь главную задачу сформулировал как «не экономика ради экономики, а ради человека». Собственно, потому бюджетная политика Беларуси и не строится по принципу «взять и потратить все на все, что хочешь».