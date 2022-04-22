«Отказаться от всего лишнего». Как распределят бюджет Беларуси в 2022-м, рассказывает министр финансов
Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны.
Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента.
Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет». Подробнее здесь.
Как рассказал министр финансов, бюджет наполняется по плану и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года прирос более чем на миллиард рублей. Приоритетные направления бюджетной политики – доходы белорусов, финансирование обороны и безопасности, поддержка АПК.
Первый вице-премьер в свою очередь главную задачу сформулировал как «не экономика ради экономики, а ради человека». Собственно, потому бюджетная политика Беларуси и не строится по принципу «взять и потратить все на все, что хочешь».
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Консолидация бюджета – такой термин, который предусматривает, скажем так, по-русски говоря, собрать все в один кулак. Собрать максимально доходы на те цели, которые поставлены. Но, помимо доходов, это предусматривает и отказаться от каких-то расходов. Такие расходы, которые связаны с приобретением медицинского оборудования, с теми вещами, которые нужны, чтобы объекты бюджетные функционировали и выполняли все то, что положено, они все будут профинансированы. Но там такие расходы связаны с ремонтными работами капитального характера. Сейчас не время это делать. Об этом Президент и говорил, что этот процесс консолидации – отказаться от всего лишнего и направить на нужные цели.
Николай Снопков: социальные выплаты в Беларуси будут обеспечены вовремя и в полном объеме. Подробнее здесь.