«В Латвии говорят, что это были не концлагеря – это были трудовые лагеря». Почему так важно знать правду о геноциде?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
Вот сейчас Президент поднял вопрос о геноциде. Серьезный вопрос. Мы еще не понимаем исторического места этого события как такового. Пройдет время и скажут: это были детские сады, а не концлагеря.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как шутят сейчас смешно над геноцидом. Внуку СС смешно.
Николай Щекин:
В Латвии говорят, что это были не концлагеря – это были трудовые лагеря. Оказывается, а мы думали всегда об этом: и историки, и философы, ведь Беларусь – это второй холокост. Только в кубе. Вот почему-то еврейский народ понимает свою роль в истории, миссию свою. Вот Президент сейчас приучает белорусский народ к своей истории. А это надо знать, каждую капельку этой истории. Вот геноцид – это самое страшное, будем откровенны. На территории Беларуси не только уничтожали людей, проводили геноцид планомерно. И проводили эксперименты над белорусами.
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