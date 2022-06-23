«В Латвии говорят, что это были не концлагеря – это были трудовые лагеря». Почему так важно знать правду о геноциде?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Вот сейчас Президент поднял вопрос о геноциде. Серьезный вопрос. Мы еще не понимаем исторического места этого события как такового. Пройдет время и скажут: это были детские сады, а не концлагеря.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как шутят сейчас смешно над геноцидом. Внуку СС смешно.