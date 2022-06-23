Смотрят на меня, как на кошелёк. Крик души или почему мужчины не спешат в ЗАГС

Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки почему мужчины бегут от брака? У нас есть мнение. Это сообщение пришло нашим редакторам от нашего постоянно телезрителя. Письмо Здравствуйте! Мне эта тема интересна. Сам в такой теме нахожусь. Могу расставить все точки на «и». Во-первых, на ком жениться, если девушки хотят все и сразу – за перспективного, чтобы родители оплатили свадьбу, а в подарок купили квартиру. Эти малолетки сначала сидят на шее у родителей, а потом, после выпускного, их отправляют на вольные хлеба, и они стараются забеременеть от любого попавшегося подкаблучника, чтобы выйти замуж. Причем любят одного, а выходят за другого. Вы думаете, что мне такие девушки интересны? Ведь практически все такие. Где же любовь, как в СССР, в котором я рос? Чистые отношения, начало семьи с первой купленной занавески на окна, первой вики с ложкой? Я не говорю про всех. Есть и порядочные девушки, но их мало. Мое мнение: сначала добейся чего-то, а потом беги в ЗАГС, не надейся на родителей с обеих сторон. У меня были романы практически всегда с девушками моложе. Они говорили: «Найди себе ровесницу. А зачем ее искать?». Все мои ровесницы разведенки или с двумя детьми. Эти женщины на меня смотрят, как на кошелек, а не мужчину. А мне оно надо? Я сам себе хозяин. «Это дикий крик боли» Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вот такое любопытное мнение. Как вы прокомментируете эту историю?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Молодец, похвастался. С одной стороны, на самом деле это дикий крик боли, очень сильный. Татьяна Савчик:

Здесь какая-то ущербность сквозит. Алексей Потапович:

Внутренняя ущербность, причем именно самоидентифицированная. То есть человек просто об этом манифестирует, кричит о помощи. Но делает это способом с перекладыванием ответственности на других людей. «В меркантильности девушку обвиняет тот человек, который не в состоянии ее обеспечить» Алексей Потапович:

С одной стороны, когда мы идем к обращению, что девушки меркантильные – безусловно, все люди меркантильные. Но это нормально. Нам всем что-то надо, у нас у всех есть потребность. Потому что, как правило, в меркантильности девушку обвиняет тот человек, который не в состоянии ее обеспечить.

Татьяна Савчик:

Это чаще всего. А женщину можно понять, потому что она в той же семейной жизни вынуждена прерываться на декрет тот же самый, где всецело зависит от мужчины. Она должна подобрать сильного самца. Алексей Потапович:

Безусловно. Но это уже тоже шаблоны. Опять же, здесь больше вопрос: что ты можешь дать? Татьяна Савчик:

Занавески на окна, как минимум, я так понимаю, вилки, ложки. Алексей Потапович:

Занавески на окна – это круто. Но вопрос: кому нужны занавески на окна? Скорее всего, вам не нужна та, кому нужны занавески на окна. Татьяна Савчик:

Конечно, мы утрируем. Над ровесницами не в состоянии доминировать, поэтому вынужден довольствоваться малым

Татьяна Савчик:

Мужчина говорит о том, что всегда встречался с девушками моложе. Даже, когда они говорили: «Найди себе ровесницу». Он восклицает: «А зачем?» В принципе, довольно удобная позиция для мужчин современных. Будем называть вещи своими именами, девушки позволяют собой пользоваться и не нести за это ответственности. Почему бы и нет? Алеся Лакина:

Какой совет, Алексей? Алексей Потапович:

Я же не про советы, я так поработать. Алеся Лакина:

Может быть обратиться к психологу?

Михаил Косарев, эксперт в сфере красоты и моды:

Не только к психологу, а к врачу можно. Алексей Потапович:

Вопрос: к кому? Очень важный момент – просто человеку признаться себе в своей инфантильности. Если ты встречаешься с девушкой, которая на 10 лет тебя моложе – значит ты молод душой, проще говоря, инфантилен. Когда на 10 лет моложе, и тебе 40 – это нормально. А когда на 10 лет моложе, и тебе 30 – тут уже есть вопросы. Потому что там проще, ты знаешь, что делать. То есть ты изначально выбираешь такую позицию какого-то превосходства, доминирования. Над ровесницами ты не в состоянии, условно говоря, превосходить и доминировать, поэтому вынужден довольствоваться малым. Поэтому так развиты истории, когда девушка сильно младше. Как правило, опять же, комплексы. Татьяна Савчик:

С одной и другой стороны. Алексей Потапович:

Конечно.

Татьяна Савчик:

Это самое сложное, наверное: человеку признаться в чем-то самому себе. Может быть, он даже не осознает это сам всецело, что с ним происходит. Меж тем крик души. Алексей Потапович:

Крик души – да, пожалуйста. Именно этот крик души позволит человеку посмотреть вглубь себя. Потому что человек по-настоящему начинает развиваться только тогда, когда понимает, что в каком-то вопросе беспомощен. Алеся Лакина:

У вас были девушки сильно младше, чем вы? Михаил Косарев:

Нет, я считаю, на самом деле, что это немножко диагнозами попахивает, скажем так, и какой-то определенной ответственностью все-таки. Финансовая сторона вопроса все-таки фигурирует Татьяна Савчик:

Александр, в том, письме, которое мы прочли, все-таки финансовая сторона вопроса фигурирует, что мужчину используют – по крайней мере, ему так кажется – как кошелек. Вы как считаете?