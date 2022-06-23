«Альтернативы Президенту Лукашенко нет». Кому нужно попросить прощения у Президента?

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Сегодня понятно одно: первое – альтернативы Президенту Лукашенко нет, второе – альтернативы белорусской модели развития нет, и третье – альтернативы Союзному государству России и Беларуси нет. Вот на этом надо поставить точку. Это наша тактика и стратегия. И пусть они, как говорит Президент, подавятся этими санкциями. Досвидос! Живите там и не мешайте нам жить. Хотите приехать на территорию Беларуси? Ползком сюда, только прощения просить. Пусть они сначала попросят прощения у своих детей, которым искалечили будущую жизнь. Еще неизвестно, как это им воздастся. Это надо тоже понимать. И очень четко.

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Щекин: Лукашенко – нормальный мужик, который понимает, где навоз, который золотые слитки стоит, а где – золото