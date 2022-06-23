Солнечный Гродно. Как встречает участников вторая остановка маршрута «Поезда Памяти»?
Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибыл в Гродно. Это вторая точка в маршруте 200 школьников из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе над Неманом у них насыщенная программа: экскурсия по знаковым достопримечательностям, культурно-развлекательные мероприятия. Ребят по всему маршруту, а это 15 городов, сопровождает съемочная группа СТВ.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Второй день участников «Поезда Памяти» встречает солнечный Гродно. Один из самых древних городов Беларуси прельщает своими тенистыми и очень историческими улочками и погружает в свою атмосферу. Пешеходная часть экскурсии уже закончилась, это порядка 10 тысяч шагов. Сейчас все участники собрались в двух главных локациях: Старый и Новый замок – жемчужины не только Гродно, но и всей Беларуси. А самом трогательным и памятным моментом стало возложение цветов к Вечному огню в парке Жилибера, где чтят память каждого, кто не вернулся с той страшной войны.
Никита Лагодич, участник проекта «Поезда Памяти» (Ганцевичи):
Есть интересные места, в которых я еще не бывал. Орган было интересно послушать – не думал, что это может быть настолько интересный и многообразный инструмент.
Кристина Ясева, участница проекта «Поезд Памяти» (Астрахань):
Я первый раз за границей. Для меня это просто открытие – такие эмоции. Ребята очень крутые. Мы очень сплотились и не различаем, русский, белорус – мы все вместе, все одни, все друг друга любим.
Виктория Новицкая, участница проекта «Поезд Памяти» (Ляховичи):
У нас дружная компания, мы сдружились, все хорошо. Нам весело, все удобства. Спасибо организаторам, поезд классный.
Злата Лукашевич, участница проекта «Поезд Памяти» (Жабинка):
Меня очень сильно впечатлил этот поезд, я на нем никогда не была. Так как для меня тема войны очень серьезная – у меня воевал мой прадед, я даже всплакнула. Это было очень сильно, мужественно. Очень символично, что «Поезд Памяти» и «Поезд Победы». «Поезд Памяти», на котором мы едем, у них похожие названия. Я очень благодарна этому масштабному проекту за то, что смогла посетить эту экспозицию. Спасибо большое.