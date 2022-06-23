Солнечный Гродно. Как встречает участников вторая остановка маршрута «Поезда Памяти»?

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибыл в Гродно. Это вторая точка в маршруте 200 школьников из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе над Неманом у них насыщенная программа: экскурсия по знаковым достопримечательностям, культурно-развлекательные мероприятия. Ребят по всему маршруту, а это 15 городов, сопровождает съемочная группа СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Второй день участников «Поезда Памяти» встречает солнечный Гродно. Один из самых древних городов Беларуси прельщает своими тенистыми и очень историческими улочками и погружает в свою атмосферу. Пешеходная часть экскурсии уже закончилась, это порядка 10 тысяч шагов. Сейчас все участники собрались в двух главных локациях: Старый и Новый замок – жемчужины не только Гродно, но и всей Беларуси. А самом трогательным и памятным моментом стало возложение цветов к Вечному огню в парке Жилибера, где чтят память каждого, кто не вернулся с той страшной войны.

Никита Лагодич, участник проекта «Поезда Памяти» (Ганцевичи):

Есть интересные места, в которых я еще не бывал. Орган было интересно послушать – не думал, что это может быть настолько интересный и многообразный инструмент.

Кристина Ясева, участница проекта «Поезд Памяти» (Астрахань):

Я первый раз за границей. Для меня это просто открытие – такие эмоции. Ребята очень крутые. Мы очень сплотились и не различаем, русский, белорус – мы все вместе, все одни, все друг друга любим.

Виктория Новицкая, участница проекта «Поезд Памяти» (Ляховичи):

У нас дружная компания, мы сдружились, все хорошо. Нам весело, все удобства. Спасибо организаторам, поезд классный.