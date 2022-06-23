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«Очень опасная штука». Психолог о роли финансов в отношениях между мужчиной и женщиной

23 июня 2022 19:11
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Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

«Очень опасная штука». Психолог о роли финансов в отношениях между мужчиной и женщиной-1

Алексей Потапович, провокативный психолог:  
Меркантильность может проявляться в плане чувств. Это не обязательно экономические какие-то моменты.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Я понимаю, что речь о той же заботе. Но забота все равно имеет какое-то финансовое подспорье, правильно? В бытовом плане.  

Алексей Потапович:  
В частности она имеет финансовое подспорье. Финансы на самом деле – это очень опасная штука. Потому что многие пытаются откупиться от отношений. Надеются: «Я живу с человеком, буду ему выделать какие-то количество денег. При этом буду ходить, заниматься с друзьями, с кем-то тусоваться».  

Татьяна Савчик:  
Вы озвучиваете как ту модель отношений, которая сегодня очень распространена. Действительно устраивает по факту обе стороны, потому что она получает свой откуп и не мешает ему развлекаться, когда он этого хочет. А он тоже получает свою временную свободу.  

Алексей Потапович:  
Да.  

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# Психология # общество # Алексей Потапович # Татьяна Савчик # Фотофакт

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