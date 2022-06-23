«Очень опасная штука». Психолог о роли финансов в отношениях между мужчиной и женщиной

Многие современные мужчины легко идут на секс, меняют партнерш, строят длительные отношения, но при этом ловко избегают брака. О том, почему уютному семейному гнездышку они предпочитают холостяцкую берлогу, можно ли перевоспитать убежденного одиночку или стоит поберечь свои нервы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Меркантильность может проявляться в плане чувств. Это не обязательно экономические какие-то моменты.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я понимаю, что речь о той же заботе. Но забота все равно имеет какое-то финансовое подспорье, правильно? В бытовом плане.

Алексей Потапович:

В частности она имеет финансовое подспорье. Финансы на самом деле – это очень опасная штука. Потому что многие пытаются откупиться от отношений. Надеются: «Я живу с человеком, буду ему выделать какие-то количество денег. При этом буду ходить, заниматься с друзьями, с кем-то тусоваться».

Татьяна Савчик:

Вы озвучиваете как ту модель отношений, которая сегодня очень распространена. Действительно устраивает по факту обе стороны, потому что она получает свой откуп и не мешает ему развлекаться, когда он этого хочет. А он тоже получает свою временную свободу.

Алексей Потапович:

Да.