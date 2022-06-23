Прямой эфир

Щёкин: Лукашенко – нормальный мужик, который понимает, где навоз, который золотые слитки стоит, а где – золото

23 июня 2022 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.

Щёкин: Лукашенко – нормальный мужик, который понимает, где навоз, который золотые слитки стоит, а где – золото-1

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
Президент Лукашенко – нормальный мужик, от земли, который понимает, где навоз, который золотые слитки стоит, а где золото. И что блестит, что не блестит. Колхозники – они, потому что даже взрастить зерно не могут. Вот они колхозники.

Григорий Азаренок, СТВ:
В плохом смысле слова, а мы – в хорошем.

Николай Щекин:
Вот не надо наших колхозников, которые держат нашу страну, обеспечивают ее, обеспечивая продовольственную безопасность, марать.

# Международная политика # общество # Николай Щекин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ
23 июня 2022 17:06

«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ

Александр Осенко: «СТВ – это очень дерзкая журналистика, с зубами»
23 июня 2022 17:03

Александр Осенко: «СТВ – это очень дерзкая журналистика, с зубами»

Председатели Следственных комитетов Беларуси и России приняли участие в научной конференции в Минске
23 июня 2022 16:49

Председатели Следственных комитетов Беларуси и России приняли участие в научной конференции в Минске