Щёкин: Лукашенко – нормальный мужик, который понимает, где навоз, который золотые слитки стоит, а где – золото

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналистка Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Президент Лукашенко – нормальный мужик, от земли, который понимает, где навоз, который золотые слитки стоит, а где золото. И что блестит, что не блестит. Колхозники – они, потому что даже взрастить зерно не могут. Вот они колхозники.

Григорий Азаренок, СТВ:

В плохом смысле слова, а мы – в хорошем.

Николай Щекин:

Вот не надо наших колхозников, которые держат нашу страну, обеспечивают ее, обеспечивая продовольственную безопасность, марать.