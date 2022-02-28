Николай Щёкин: «Конфликт, который сейчас связан с Украиной, конечно, будет отражаться на нас»

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

У нас был марафон длиною в год перед референдумом, когда буквально из каждого утюга. И совещания главы государства фактически в открытом формате полностью мы давали слушать нашим зрителям. То есть все были погружены в эту историю. Сейчас, когда уже есть результаты референдума, когда мы приняли эту Конституцию, есть такое ощущение, что, оп, что-то закончилось. А по факту ведь работа только начинается. И нам действительно нужно говорить об этом. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вот сейчас самое главное что? Нельзя останавливаться, нельзя успокаиваться. Вот сейчас, наверное, начнется самая важная работа. Переустройство политическое нашего государства в этом смысле, системы госуправления без слома того, что есть, и создавать что-то новое – это самая филигранная работа, которою можно представить. Алена Сырова:

Но вы же понимаете, что мысли и взгляды общественности устремлены сейчас как раз таки не внутрь, а в Украину, на то, что там происходит.

Николай Щекин:

Надо сделать так, чтобы, во-первых, повестка дня была у нас именно Конституция, именно законодательные сейчас проекты. А что касается внешнего фактора, Украины, надо быть очень аккуратным. Потому что можно психологически втянуться в это, мы потом здесь не остановим. Здесь надо быть очень деликатным. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте поймем одну вещь: то, что белорусский народ, сопереживает той трагедии, которая происходит на территории Украины, – это абсолютно естественно. У нас у всех одна и та же Днепровская купель. У нас у всех истоки одни и те же. 9-е, 10-е столетие – три важнейших центра, но вместе с тем Владимир Святой, Киево-Печерская лавра, Киевская митрополия. Это истоки цивилизационной идентичности, которые до сих пор сохраняются во всех трех восточнославянских народах, самостоятельных гордых наций, самодостаточных. И мы поэтому так сопереживаем. Потому что у нас есть и друзья, и коллеги, и родственники. Я могу только повторить то, что сказал Президент, и то, что сегодня сказал наш министр иностранных дел. Во-первых, для нас самое главное – достижение мира, остановить эту бойню, мясорубку. И второе – то, что сегодня сказал министр иностранных дел – мы все молимся, чтобы на этих переговорах был позитивный результат, мы хотим, чтобы так было на самом деле. Это наша честная позиция. Ну а то, что под хэштегами вчера повыскакивали вот эти вот вещи, когда объединялось необъединимое, – вот это просто подлость, мерзость и это еще один пример коллаборационизма национального и непонимания, что есть вещи, на которых свои дешевенькие смыслы политические не выторговывают. Мне стыдно за тех людей, я их не считаю белорусами. Кирилл Казаков, СТВ:

Для наших беглых это же был последний шанс устроить что-то.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Слава богу, их количество показало их несостоятельность. Можно гордиться этим народом, который все-таки вразумил, нашим народом. Николай Щекин:

Не надо успокаиваться, надо думать о том, что они есть. Мы заметили, они есть. Даже после того, как… Посмотрите, сколько принято было законов, ужесточили все эти вещи. Все равно вышли. То есть есть социальный заказ, заказ по стороны. И к этому мы должны быть готовы. Может быть, здесь и правильно говорят о том, что все-таки конфликт, который сейчас связан с Украиной, конечно, будет отражаться на нас. Алена Сырова:

Так пытаются сейчас – информационные вбросы и так далее. Александр Шатько:

73 %, которые сказали «да», ждут, что те моменты, которые мы отразили в Конституции, в изменениях, выполним и начнем активно работать, прежде всего. Потому что, если мы сейчас успокоимся, будем обращать внимание на то, что кто-то там чем-то недоволен, естественно, недоволен, и не сделаем эту Конституцию рабочей, не подопрем их теми законодательными актами (там тысячами предложения сыпались), и люди увидят, что реакции нет, вот это будет беда. Игорь Марзалюк:

Глубоко убежден, что реакция будет. Самое главное, чем принципиально отличается этот проект Конституции, что мы впервые зафиксировали то, что можно абсолютно смело назвать белорусским образом жизни, белорусской системой ценностей. Три фундаментальных опоры. Первое – наш суверенный, независимый дом, абсолютная ценность – независимость и суверенитет – раз. Второй момент – опора на традиции истории белорусской государственности, наш патриотизм и наша историческая память – два. И третье – фундаментальная ценность, без которой это все превращается в ничто, – это наши семейные ценности. Три фундаментальные вещи, которые мы постулируем, без которых мы не можем жить, это наш кислород. Александр Шатько:

Совершенно верно, которые должны быть гордостью нашей нации.

Игорь Марзалюк:

Это непросто гордость. Исходя из этих посылов, мы должны выстраивать четкую, вменяемую, адекватную воспитательную политику, патриотическую политику. И именно духом этих трех важнейших, фундаментальных цивилизационных идеологических ценностей должны быть пронизаны все наши учебники, вся наша литература. Именно эти вещи мы должны понимать и определять. И мы этим занимаемся. И мы не остановимся. Мы сохраним социальный характер нашего государства. И мы идем на политические трансформации, адекватные, вменяемые, с учетом реалий. И все это мы делаем только для того, чтобы страна была сильной, чтобы она развивалась, чтобы не было, как говорил Президент, никакой брежневщины и никакого застоя. Николай Щекин:

Сейчас самое главное, исходя из того, что вокруг лейтмотив Конституции, принятой уже, – народосохранение на принципах народовластия. Сохранить народ сейчас – самое важное. Будет народ – будет государственность, будет все остальное. С точки зрения политтехнологий, которые сейчас происходят вокруг нас. Вы посмотрите, на нас сейчас санкциями. Опять обвалится все это. Мы понимаем все это. Поэтому первостепенные вопросы – это экономическое развитие. Главное, чтобы простые, бытовые вопросы не становились политическими. Вот это важно. То есть оправдать надежды людей – это работа, серьезная работа. Алена Сырова:

Как сказал Президент, мы очень много говорили о Конституции. На самом деле, несмотря на то, что все читали и пытались вникнуть в эти статьи (у кого-то есть юридическое образование, у кого-то нет), по сути, мы образ Конституции сформировали с вами все вместе. И спрашивать будут за это.