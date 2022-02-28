Нарушений законодательства отмечено не было. В Минской области участие в референдуме приняло 79,47% человек

Новости Беларуси. 903 562 жителя Минской области приняли участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Это 79,47 % от общего числа граждан, имеющих право принимать участие в голосовании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительным итогам голосования, новый проект Конституции поддержали 734 265 жителей области, включенных в списки голосующих. Против дополнений и изменений в Основной закон Беларуси проголосовали 109 519 человек.

Оксана Таранда, председатель Минской областной комиссии по проведению референдума:

В некоторых районах области граждане традиционно активно принимали участие в голосовании. И число граждан, пришедших на участки, составило более 90 %. Это такие районы, как Березинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Любанский, Стародорожский и Узденский. В этих же районах, которые я перечислила, число граждан, проголосовавших за решение вопроса, вынесенного на референдум, составило более 79 %.

Референдум прошел в штатном режиме. Со стороны наблюдателей, а их на территории области работало свыше 8,5 тысячи человек, нарушений законодательства отмечено не было.

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