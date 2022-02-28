Шатько: на диалоговых площадках было очень много стрессовых ситуаций, потому что народ действительно начал читать

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Причем провалилось напрочь. В этот раз мы многому научились после 2020 года, мы стали мудрее, мы стали опытнее. Мы стали расторопнее, мы стали изучать технологии, мы занялись психологией людской. Мы действительно прошли фактически три месяца до референдума, дошли до каждого фактически, кто хотел. До каждого человека. Мы поработали на круглых столах, на диалоговых площадках. Мы просто в приемных общественных и так далее.

Алена Сырова, СТВ:

А как на диалоговых площадках, вы видели отклик людей? Они не сидели с отсутствующим, скучающим видом, а действительно интересовались?

Александр Шатько:

Знаете, если в прошлом – да, это была сложная ситуация, уходили всегда с тяжелым сердцем, что люди отсидели с авоськами, посмотрели, послушали. Да, умные хлопцы – развернулись, пошли. В этот раз на площадках было очень много стрессовых ситуаций, потому что народ действительно начал читать, начал сравнивать, начал смотреть, думать начал в конце концов. И рассуждать. И вот эти вот вопросы очень каверзные – почему вот это не вошло, почему это в законодательные акты войдет, почему вот это в Конституцию не включить, зачем вы сделали вот это, как будет работать там собрание, которые включили. Масса была вопросов. И люди, приходя на избирательные участки, точно так же, как комиссии, наблюдатели, как все мы, которые там работали – мы понимали, ради чего мы это делаем.

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