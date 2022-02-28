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«Вчера голосовала первый раз». Студентка делится эмоциями от участия в референдуме

28 февраля 2022 18:33
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Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов, читайте здесь.

«Вчера голосовала первый раз». Студентка делится эмоциями от участия в референдуме-1

Почти 29 тысяч белорусов на референдуме смогли впервые официально высказать свою политическую позицию. 27 февраля 2022 года войдет и в личную историю Елизаветы Дозорцевой. В этот день она голосовала первый раз.

«Вчера голосовала первый раз». Студентка делится эмоциями от участия в референдуме-4

Елизавета Дозорцева, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Вчера я голосовала первый раз. Что хочется сказать, это гражданский долг действительно. Когда ты голосуешь именно первый раз, ощущаешь важность того, что своим голосом, своим мнением делаешь вклад в развитие страны.

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Нарушений законодательства отмечено не было. В Минской области участие в референдуме приняло 79,47% человек  

# Референдум # общество # Елизавета Дозорцева # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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