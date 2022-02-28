«Вчера голосовала первый раз». Студентка делится эмоциями от участия в референдуме

Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов, читайте здесь.

Почти 29 тысяч белорусов на референдуме смогли впервые официально высказать свою политическую позицию. 27 февраля 2022 года войдет и в личную историю Елизаветы Дозорцевой. В этот день она голосовала первый раз.