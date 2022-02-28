Евгений Пустовой: «С референдумом не получилось. Сейчас дирижировать протесты будут из-за событий в Украине»

Новости Беларуси. Лига безопасного интернета выявила более одного миллиона фейков о событиях в Украине. И это только в русскоязычном сегменте Сети. Окопная правда в одном – нужен мир. Всем трем странам. Но не странам англосаксонского мира. Советники из этих стран хозяйничали на высших этажах киевской власти. Дохозяйничались.
О так необходимом мире и разном понимании расскажет Евгений Пустовой. Авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Геополитика превращает географические карты в доску для большого шахматного турнира, а политические технологии наши сердца и умы – в поле битв цивилизаций. Украина – это лишь маленькая партия, но исход турнира может решить битву цивилизаций. По крайней мере, останемся ли мы, славяне. Это «Политика без галстуков и купюр». Евгений Пустовой на СТВ.
Выдохнуть можно. Белорусы оказались самыми мудрыми восточными славянами. Провели референдум. Сколько там испорченных бюллетеней? Сколько там праціўнікаў рэжыму? Вот данные одного из пристоличных пратэстных участков: 2 057 бюллетеней, испорчено 30. Это даже не 3 % – 1,5. Но если бы в августе не было бы автомата в руках Лукашенко, были бы сейчас карательные БЧБ-батальоны на площади Победы. А была ли бы вообще площадь Победы? Вчера ее пытались осквернить.
«Где твой дед был в 1945 году?» Как кураторы из ЕС попытались вывести людей на улицы Минска в день референдума? Читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Вот с таких миролюбов и начиналась резня в Украине. Вы или продажные, или тупые. Кричать у площади Победы лозунги тех, кто сжигал ваших предков... Хотя, может, ваших и не сжигали. Может, это зов крови? Отрыжка коллаборантов. Жестко. Имею право. За своих двоюродных дедушек и бабушек, сожженных в пущанских Лесках. За своего родного дедушку, освобождавшего вашу цэ Европу. За однофамильцев, погибших в Брестской крепости и во время операции «Багратион». Кстати, к власовцам относились с худшим пренебрежением, чем к гитлеровцам. Вот сейчас всю Украину и превратили во власовцев. Хочешь не хочешь, но ты должен поддерживать нацистскую клоунаду по чужому сценарию или тебя убивают. Оружие раздали даже уголовникам.
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