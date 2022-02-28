Евгений Пустовой: «С референдумом не получилось. Сейчас дирижировать протесты будут из-за событий в Украине»

О так необходимом мире и разном понимании расскажет Евгений Пустовой. Авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Лига безопасного интернета выявила более одного миллиона фейков о событиях в Украине. И это только в русскоязычном сегменте Сети. Окопная правда в одном – нужен мир. Всем трем странам. Но не странам англосаксонского мира. Советники из этих стран хозяйничали на высших этажах киевской власти. Дохозяйничались.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Геополитика превращает географические карты в доску для большого шахматного турнира, а политические технологии наши сердца и умы – в поле битв цивилизаций. Украина – это лишь маленькая партия, но исход турнира может решить битву цивилизаций. По крайней мере, останемся ли мы, славяне. Это «Политика без галстуков и купюр». Евгений Пустовой на СТВ.

Выдохнуть можно. Белорусы оказались самыми мудрыми восточными славянами. Провели референдум. Сколько там испорченных бюллетеней? Сколько там праціўнікаў рэжыму? Вот данные одного из пристоличных пратэстных участков: 2 057 бюллетеней, испорчено 30. Это даже не 3 % – 1,5. Но если бы в августе не было бы автомата в руках Лукашенко, были бы сейчас карательные БЧБ-батальоны на площади Победы. А была ли бы вообще площадь Победы? Вчера ее пытались осквернить.