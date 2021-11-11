«Никаких политических амбиций у меня нет». Кем Григорий Азарёнок видит себя в будущем?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Я смотрю на тебя, общаюсь с тобой и вижу, какой ты эрудированный, начитанный. Одновременно с таким жестким характером, проявлением не боишься выражать свою позицию. Везде, где тебя ни пригласи, где бы ты ни оказался, в любой точке мира ты бы ровно так же говорил, как ты говоришь сейчас. Гриша, кем ты видишь себя в будущем? Может быть, в политике?

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Нет, никаких политических амбиций у меня нет. А что касается будущего. Если лет через 10 мне доверят сделать хороший, добротный фильм об очередных политических победах Президента Лукашенко, я буду этому рад. Юлия Артюх:

Пусть все твои планы сбудутся. Они у тебя грандиозные, амбициозные, но замечательные. И знай, что мы всегда вместе. Мне было очень приятно с тобой поработать. Традиционно в нашей программе блиц-опрос. Как ты относишься к критике? Григорий Азаренок:

Конструктивно. Юлия Артюх:

На что ты никогда бы не потратил деньги?

Григорий Азаренок:

На наркотики. Юлия Артюх:

Сколько часов в день ты спишь? Григорий Азаренок:

По 6-7 получается. Юлия Артюх:

Что ты читаешь прямо сейчас? Григорий Азаренок:

Прекрасная книга Владимира Бушина о Солженицыне.