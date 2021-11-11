«Никаких политических амбиций у меня нет». Кем Григорий Азарёнок видит себя в будущем?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Я смотрю на тебя, общаюсь с тобой и вижу, какой ты эрудированный, начитанный. Одновременно с таким жестким характером, проявлением не боишься выражать свою позицию. Везде, где тебя ни пригласи, где бы ты ни оказался, в любой точке мира ты бы ровно так же говорил, как ты говоришь сейчас. Гриша, кем ты видишь себя в будущем? Может быть, в политике?
Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:
Нет, никаких политических амбиций у меня нет. А что касается будущего. Если лет через 10 мне доверят сделать хороший, добротный фильм об очередных политических победах Президента Лукашенко, я буду этому рад.
Юлия Артюх:
Пусть все твои планы сбудутся. Они у тебя грандиозные, амбициозные, но замечательные. И знай, что мы всегда вместе. Мне было очень приятно с тобой поработать. Традиционно в нашей программе блиц-опрос. Как ты относишься к критике?
Григорий Азаренок:
Конструктивно.
Юлия Артюх:
На что ты никогда бы не потратил деньги?
Григорий Азаренок:
На наркотики.
Юлия Артюх:
Сколько часов в день ты спишь?
Григорий Азаренок:
По 6-7 получается.
Юлия Артюх:
Что ты читаешь прямо сейчас?
Григорий Азаренок:
Прекрасная книга Владимира Бушина о Солженицыне.
Юлия Артюх:
Чему ты можешь позавидовать?
Григорий Азаренок:
Знаниям Вадима Францевича Гигина. Тут можно позавидовать, потому что всегда рядом с ним чувствуешь себя студентом.
Юлия Артюх:
Чего ты никогда не простишь?
Григорий Азаренок:
Измены.
Юлия Артюх:
О чем ты думаешь перед сном?
Григорий Азаренок:
Сколько хорошего ты сделал сегодня для твоей Родины и сколько вреда принес своим врагам.
Юлия Артюх:
Самый счастливый момент в твоей жизни.
Григорий Азаренок:
Когда глава государства неожиданно для меня на обращении перед 3 июля рассказал историю с покушением такими словами, какими он сказал. Я не думаю, что какое-то в жизни впечатление перебьет вот это.
Юлия Артюх:
Тебя легко вывести из себя?
Григорий Азаренок:
Пока мало у кого получалось.
Юлия Артюх:
Если не журналистика, то что?
Григорий Азаренок:
Тут как с чекистами – бывших не бывает.
Читайте также:
«Меня за шкирку выкидывали из класса». Григорий Азаренок рассказал о своем детстве
«Та самая кровать, на которой я целый год спал». Григорий Азаренок о том, как служил в армии
Азаренок: «По нам был нанесен удар, соразмерный по современным технологиям удару 1941 года»