«Меня за шкирку выкидывали из класса». Григорий Азарёнок рассказал о своём детстве

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Вокруг твоей персоны очень много всяких домыслов, придумываний, моментов. Сегодня развеем мифы и дополним тему. Давай начнем сначала – банально – с детства. Как ты рос? Счастливое ли было у тебя детство? У тебя папа – известный журналист Юрий Азаренок. Как с таким известным отцом проходило твое детство? Был ли ты с ним в командировках? Присутствовал ли на работе? Расскажи немного об этом.

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Как Есенин писал: «У меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын». Вот что надо знать. Что касается командировок, нет, он никогда меня не брал, а вот на БТ я периодически появлялся, смотрел все эти камеры, режиссеров. Действительно, на телевидении я был. Детство самое обычное – детство столичного ребенка. Единственный момент, что с самого раннего возраста отец меня приучал к книгам. Я пошел в первый класс – уже умел читать, читал достаточно бегло. Он очень трепетно к этому относился. Причем никакой демократии – нормально, тоталитарно. Читаешь страницу – рассказываешь, что там было. Есть такое семейное предание. Я был еще совсем маленьким, и пришла врач. Она меня слушала и спрашивала: что тебе папа читает? Я так спокойно, уверенно говорю: «Народная монархия», «Ивушка неплакучая», Сергей Алексеев. Она чуть не выпала в осадок. Что отец читал сам, то вслух читал и мне. Вот такое было нормальное детство. Юлия Артюх:

А каким ты был в школе? Спокойным ребенком или активным?