«Меня за шкирку выкидывали из класса». Григорий Азарёнок рассказал о своём детстве

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Вокруг твоей персоны очень много всяких домыслов, придумываний, моментов. Сегодня развеем мифы и дополним тему. Давай начнем сначала – банально – с детства. Как ты рос? Счастливое ли было у тебя детство? У тебя папа – известный журналист Юрий Азаренок. Как с таким известным отцом проходило твое детство? Был ли ты с ним в командировках? Присутствовал ли на работе? Расскажи немного об этом.
Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:
Как Есенин писал: «У меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын». Вот что надо знать. Что касается командировок, нет, он никогда меня не брал, а вот на БТ я периодически появлялся, смотрел все эти камеры, режиссеров. Действительно, на телевидении я был. Детство самое обычное – детство столичного ребенка. Единственный момент, что с самого раннего возраста отец меня приучал к книгам. Я пошел в первый класс – уже умел читать, читал достаточно бегло. Он очень трепетно к этому относился. Причем никакой демократии – нормально, тоталитарно. Читаешь страницу – рассказываешь, что там было. Есть такое семейное предание. Я был еще совсем маленьким, и пришла врач. Она меня слушала и спрашивала: что тебе папа читает? Я так спокойно, уверенно говорю: «Народная монархия», «Ивушка неплакучая», Сергей Алексеев. Она чуть не выпала в осадок. Что отец читал сам, то вслух читал и мне. Вот такое было нормальное детство.
Юлия Артюх:
А каким ты был в школе? Спокойным ребенком или активным?
Григорий Азаренок:
Разные были периоды. Был период тотального непослушания, нигилизма. Меня за шкирку учителя выкидывали из класса. Потом был период тотального увлечения футболом. Я с утра до вечера играл и знать не хотел никакие уроки. У меня был театральный педагог, она, к сожалению. В этом году ушла из жизни. Это был потрясающий человек, который очень сильно в меня верил, любил своих детей. Там педагог, что называется, от бога. Она была интересная. Были такие эпизоды – помогала детям в личной жизни. Подросток к ней пришел, сказал, что ему нравится девочка, она говорит: напиши ей. Помогала написать письмо, потом эта девочка приходила, говорила: вот, я получила письмо от мальчика. Она говорит: давай ответ напишем. Вот такая была женщина. Сводила людей в хорошем смысле, помогала и дала очень много жизненных уроков. Когда я был несносным сорванцом в школе, даже стоял вопрос об отчислении, она говорила: подождите, вы еще будете очень рады, что есть у нас в школе такой Гриша Азаренок. И, действительно, пришло время интеллектуального созревания, 10-11 класс, все олимпиады по истории, научные конференции, театр.
Юлия Артюх:
Ты был отличником или хорошистом?
Григорий Азаренок:
Я бы абсолютным отличником по гуманитарным предметам и абсолютно ничего не понимал в точных науках. Мне еле-еле шестерки поставили и то, можно сказать, за театральные роли, за красивые глазки.
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