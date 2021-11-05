Азарёнок: «По нам был нанесён удар, соразмерный по современным технологиям удару 1941 года»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

В последнее время довольно часто обвиняют в жесткой риторике. В принципе, эта риторика как следствие всех нападок – защитная реакция. Есть обвинение по поводу жесткой риторики, разжигания ненависти, но при этом у нас в стране объявлен День народного единства. В том числе люди других взглядов говорят: вот, тут вроде бы объявили День народного единства, а Григорий Азаренок берет шашку и продолжает махать. Вопрос: с кем объединяться, кому объединяться, что для тебя единство?

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Народ наш един, монолитен во главе с нашим Президентом. В честь этого и провозглашен праздник, потому что по нам был нанесен удар, соразмерный по современным технологиям удару 1941 года. Да, без войны, без страшных жертв, крови, слез, но в современном мире так и делается. По-карфагенски, как я говорю: расшатыванием ситуации, интригами, подлостью, коварством, изменой. И против нас это все обрушилось. Мы выстояли – значит, наш народ един. Если бы он не был един, мы бы не выстояли. Юлия Артюх:

А как быть с теми, кто все-таки имеет иную точку зрения? Как с ними объединяться? И в целом такой посыл – разжигаешь ненависть, нелицеприятные слова говоришь про кого-то, но правда. Как в этой ситуации быть? Это объективно, в обществе есть люди, которые в 2020 году, в августе, готовы были переметнуться либо переметнулись на ту сторону, но продолжают жить с нами.