Азарёнок: «По нам был нанесён удар, соразмерный по современным технологиям удару 1941 года»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
В последнее время довольно часто обвиняют в жесткой риторике. В принципе, эта риторика как следствие всех нападок – защитная реакция. Есть обвинение по поводу жесткой риторики, разжигания ненависти, но при этом у нас в стране объявлен День народного единства. В том числе люди других взглядов говорят: вот, тут вроде бы объявили День народного единства, а Григорий Азаренок берет шашку и продолжает махать. Вопрос: с кем объединяться, кому объединяться, что для тебя единство?
Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:
Народ наш един, монолитен во главе с нашим Президентом. В честь этого и провозглашен праздник, потому что по нам был нанесен удар, соразмерный по современным технологиям удару 1941 года. Да, без войны, без страшных жертв, крови, слез, но в современном мире так и делается. По-карфагенски, как я говорю: расшатыванием ситуации, интригами, подлостью, коварством, изменой. И против нас это все обрушилось. Мы выстояли – значит, наш народ един. Если бы он не был един, мы бы не выстояли.
Юлия Артюх:
А как быть с теми, кто все-таки имеет иную точку зрения? Как с ними объединяться? И в целом такой посыл – разжигаешь ненависть, нелицеприятные слова говоришь про кого-то, но правда. Как в этой ситуации быть? Это объективно, в обществе есть люди, которые в 2020 году, в августе, готовы были переметнуться либо переметнулись на ту сторону, но продолжают жить с нами.
Григорий Азаренок:
Давайте плясать от обратного. Я меняю риторику и включаю Кота Леопольда. Прокопьеф это сделает?
Юлия Артюх:
Я думаю, что нет.
Григорий Азаренок:
Вот и все. Почему мы должны отступать? Почему мы должны извиняться перед кем-то? Почему мы должны себя сейчас менять, когда мы на своей земле, в своей стране стоим на своих ногах и у нас есть наш Президент? Придет время, люди все поймут. Те, кто заблуждался. Большинство и так уже все понимают. Люди все поймут, они успокоятся. А те, кто не успокоится, – это уже откровенные враги, которых просто не должно быть в нашей родине. Это те, кто вынесет немцам ключи от города.
Юлия Артюх:
Мне кажется, успокоятся, осознают и начнут ценить то, что имеют, потому что, оборачиваясь на западные страны, становится страшно. Чего ходить далеко? Украина.
Григорий Азаренок:
Они думают, что попадут в Швейцарию, а попадут даже не в Украину, а в Молдавию или в Сербию. Я очень хорошо отношусь к молдавскому народу, и у нас Президент с Игорем Додоном были очень дружны. Но это страна развалившаяся, униженная, уничтоженная, раздавленная, с военным конфликтом, до сих пор неразрешенным. То же самое Украина. Там уже технологические катастрофы, износ всего оборудования, страна просто загибается. Они вот туда придут, а не в тихую и сытную Швейцарию. Швейцария тихая и сытная, потому что глобальная элитка там бабки свои хранит.
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