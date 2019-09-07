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«В людях». Анонс программы Вадима Щеглова

07 сентября 2019 15:35
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Первые шаги навстречу суверенитету, экономическое чудо, расцвет трансплантологии, слезы и пот белорусского олимпийского золота, невероятные открытия в науке, громкие интриги закулисья самых престижных и передовых площадок страны. О чем говорил весь мир и о чем до сих пор молчат единицы?

«В людях». Анонс программы Вадима Щеглова-1

Новый проект Вадима Щеглова «В людях» покажет самых известных персон страны с неожиданного ракурса. Это не просто интервью, это история Беларуси через призму жизни отдельного человека. Неожиданные повороты разговора, вопросы врасплох, откровения, которые звучат впервые и эмоции, которые невозможно предугадать. Сам разговор выйдет далеко за пределы студии. Вместе со своими героями ведущий исколесит полстраны, посетит самые важные места, начнет рабочий день, проведает школьных друзей, полистает семейные альбомы и просто помолчит.

«В людях». Анонс программы Вадима Щеглова-4

Это проект о тех, кто выбился в люди, неимоверным трудом создал себе имя и разделил успех со всей страной. А за каждым успехом, как известно, всегда стоит намного больше, чем можно рассказать на камеру.

«В людях». Анонс программы Вадима Щеглова-7

Вадим Щеглов:
Герои моего проекта – люди, о которых уже много написано и рассказано. Казалось бы, о чем еще можно спросить у человека, который дал сотни интервью? Очень тяжело расположить к себе, заставить поверить. Но каждый раз во время разговора наступает момент, когда человек вдруг впускает тебя на самые заповедные территории своей памяти. Большая удача встретить столько неординарных, талантливых, сильных и одновременно сложных людей. И я получаю от этого кайф. У каждого из них есть тайны, до которых не докопаться ни одному журналисту. Я и не ставлю перед собой такую цель. Показать человека другим, рассказать о нем чуть больше, чем смогли все остальные, – вот моя задача. Пожалуй, сложнейшая в нашей профессии: растворяться в людях и находить отклик.

Премьеру программы «В людях» смотрите на РТР-Беларусь в воскресенье, 15 сентября, в 21:15.  

# Интервью # общество # Вадим Щеглов # Фотофакт

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