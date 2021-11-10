«Та самая кровать, на которой я целый год спал». Григорий Азарёнок о том, как служил в армии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Интересный факт в твоей биографии – это служба в армии. На момент, когда тебе вручали повестку, ты уже работал на СТВ. И все-таки пошел в армию. Почему не откосил? «Любимый момент – это марш под знаменем под «Прощание славянки»

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Даже вопроса у меня такого не стояло. Юлия Артюх:

Ты не боялся идти в армию? Ведь нынешнее поколение, бывает, с опаской относится к армии либо просто не хочет туда идти. Как ты прокомментируешь? Григорий Азаренок:

Почему современное поколение? Так потому, что, во-первых, оно очень женственное в плохом смысле слова. Я имею в виду мужчин. Они же думают о кроссовках уже с пятилетнего-семилетнего возраста. Я сам это знаю, потому что был педагогом одно время я подрабатывал, когда он был студентом. Был в школе педагогом-организатором, учил детей. Мы проводили творческие конкурсы. Был даже опыт работы в структуре, которая отслеживает неблагополучные семьи от школы. Посмотрел много всякого. И вот, современные. Они же даже не знают, чего они хотят. У нас есть профориентации. Представьте, чтобы человеку из 1960-х годов, студенту или школьнику, сказали, что у тебя будет устройство, которое даст тебе доступ к любой информации в мире, а ты будешь его тратить на то, чтобы делать фоточки и смотреть бургеры. Просто нет этой жажды знаний, жажды жить нормально, воли к жизни сейчас у людей нет. У них есть воля существовать, чтобы каждый сезон новые кроссовки, новый iPhone. Я до сих пор из службы вспоминаю любимый момент – это марш под знаменем под «Прощание славянки». Юлия Артюх:

Тебе нравилось служить? Григорий Азаренок:

Это же должно вдохновлять, это эстетически красиво, правильно, это прогрессивно. «Плац, а потом еще и каждый вечер прогулка, когда бодрый строй солдат после ужина поет песни»

Григорий Азаренок:

Когда вы идете в строю солдат, звучит «славянка», вы даете воинское приветствие своему командиру, тут ты понимаешь… Это у поэтов описано, очень много стихов про службу есть, прозаических произведений. Это на самом деле то настоящее, что должно быть в жизни каждого человека. Плац, а потом еще и каждый вечер прогулка, когда бодрый строй солдат после ужина поет песни. Мы пели «Катюшу», про связь у нас была. Юлия Артюх:

Давай пару строк из «Катюши». Григорий Азаренок:

Запевалой я не был, потому что у меня слуха вообще нет. Солдат, лейтенант, капитан и майор, они друг за друга и в слякоть, и в грязь. Солдат, лейтенант, капитан и майор сегодня поднимут бокалы за связь. Есть такие стихи. Юлия Артюх:

Ты больше по стихам, по прозе, да? Григорий Азаренок:

Куда мне петь? Юлия Артюх:

Гриша, а помнишь строевой? Как там, левой-правой?

Григорий Азаренок:

Конечно. Можешь покомандовать, можем что-нибудь попробовать. Юлия Артюх:

Равняйсь! Смирно! Вольно! Налево! Это все здорово. Как говорится, тело помнит. Может, где-то есть какие-то моменты. Григорий Азаренок:

Два года прошло, можно за такое и наряд схлопотать. Юлия Артюх:

Ты уже гражданский человек. Григорий Азаренок:

Если надо, вспомним, конечно. Юлия Артюх:

Я не сомневаюсь. Сейчас хотелось бы посмотреть, где ты проживал во время службы – казарма. «Не просто заправил кровать – надо сделать все по полосочкам, красиво»

Григорий Азаренок:

Вот она, казарма, где все солдаты живут. Юлия Артюх:

Родные стены родной казармы. Здесь ты провел определенную часть своей жизни. Григорий Азаренок:

Да, батальон мобильных узлов связи, 56-й полк. Действительно, моя казарма, кровать, на которой я целый год спал. Между прочим, солдатский быт – это очень большой и сложный мир. Тут все должно быть, как сказано в уставе, четко и единообразно, но при этом здесь огромная, сложная, стройная система, которая позволяет в том числе и дисциплинировать человека, приучать его к порядку, труду, самодисциплине, что потом будет очень важно. Поэтому все должно быть идеально, красиво, чисто, ровно. Вот кровать. Мы ее сейчас для примера разобрали, потому что я сейчас так буду подходить к снаряду. Юлия Артюх:

Очень интересно, как ты справишься с заданием и аккуратно заправишь кровать.

Григорий Азаренок:

Подходим к снаряду. Прошло два года. Может, руки уже не очень хорошо помнят, но здесь целый принцип. Не просто заправил кровать – надо сделать все по полосочкам, красиво. По первой загнуть. Конечно, тогда я это делал намного быстрее. Все выровнять, заправить, натянуть, чтобы получилась такая четкая лодочка, без складок. Юлия Артюх:

Кто придумал эту чудную систему? Григорий Азаренок:

Эта чудная система работает уже много лет – и в советской армии, и до этого. Так и должно быть. Кто ее придумал? Какой-то прапорщик. Вот, лодочка у меня получилась. Без складок, натянутая. После мы загибаем эти хвосты, подтягиваем, чтобы было полосочка в полосочку. Конечно, не идеал. Мой старшина заставил бы меня перезаправлять. Тем не менее руки помнят. Юлия Артюх:

С каким этапом службы связано это место, где мы находимся? «В конце службы был подписан приказ о внесении меня в Книгу почета воинской части»

Григорий Азаренок:

У Жуковского есть замечательная строчка «Певец восстания русских воинов». При войске человек, которому посчастливилось стать в какой-то мере летописцем и этого места, и этих людей, полка. Так называемый дембельский аккорд. Мы с некоторыми товарищами делали такой интересный стенд. Эта фотография лично мной сделана. Это полк выезжает на боевую задачу, командир его провожает. Это уже непосредственно во время боевой задачи. Идет подача связи, люди в лесу, в поле и так далее. Сам когда прошел, поучаствовал, разворачивал эти станции, маскировал их, работал за этими компьютерами. Затем уже, когда это прочувствовал, показать это, рассказать людям, чтобы они на самом деле поняли, что это такое, – это, конечно, огромное счастье. Поручили, мне посчастливилось сделать такую штуку. Здесь у нас герои Беларуси. Потому что от них мы берем пример.

Григорий Азаренок:

Здесь – воины-связисты от начала века, Великая Отечественная война, Афган и современные герои, люди этого полка, которых я всех помню, знаю и очень люблю. Сейчас, наверное, уместно было бы поздравить, потому что сегодня 7 ноября, наш традиционный, настоящий народный праздник. И совсем недавно был День войск связи. Я служил, было 99 лет войск связи. Уволился в запас – было 100 лет, я кино тогда про войска связи снимал. Сейчас уже 102 года. Это настоящие, закаленные люди. Как я говорю, люди длинной воли, потому что обеспечить войска всем необходимым – без связи же не будет ни летчиков, ни танкистов, ни десанта. При всем уважении к элитным родам войск, все-таки у связистов есть своя особенная гордость, ревность. Хотелось бы поздравить этих замечательных людей, среди которых и мне посчастливилось быть. Это, как говорит Президент, надежные люди. Вот что главное – надежные. Юлия Артюх:

Здесь есть место, где обозначено, что ты служил именно в этом 56-м полку. Григорий Азаренок:

Да, мне очень повезло. Руководство воинской части отметило меня. В конце службы был подписан приказ о внесении меня в Книгу почета воинской части. Юлия Артюх:

То есть это не просто так, а прям официально?

Григорий Азаренок:

Это официальный приказ о занесении в Книгу почета воинской части ефрейтора Азаренка Григория Юрьевича. Вот – командир воинской части, номер приказа, все указано. Что особенно почетно, отсчет в этой книге ведется от героев сразу после Великой Отечественной войны, 1957 года. На самом деле это останется в жизни навсегда, потому что это особенные вещи. Юлия Артюх:

Да, согласна с тобой. Это очень почетно. Интересно полистать такую книгу, окунуться в какие-то моменты службы. Юлия Артюх:

Расскажите, пожалуйста, об известном солдате Григории Азаренке. Целый год он провел здесь под вашим непосредственным начальством. «Очень хорошо был поставлен голос. Я его сразу обозвал Левитаном»