«Немцы, американцы, это смотрят поляки – мы же видим». Кто читает БелТА и смотрит СТВ?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Пример простой – телевизионное смотрение после августа 2020-го выросло. И вы тоже в БелТА нарастили свою YouTube-аудиторию намного. Если народ приходит, значит, они хотят видеть эту правду? Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Слушая всю эту дискуссию, я хотела сказать, что мы рассуждаем, конечно, об очень важных вещах, но вообще изменение общества должно начинаться с каждого из нас. Если мы хотим, чтобы общество поменялось, мы сами должны поменяться. Есть такая очень хорошая фраза: иногда люди принимают свои недостатки за недостатки общества и начинают переделывать города, в то время, когда надо переделывать себя. Я к чему? Что для того, чтобы что-то поменялось, мы должны пахать – раздеваться и работать. Вот вы говорите, выросла аудитория. Да. Но поверьте мне, мы работаем намного больше сейчас. Кирилл Казаков:

Я понимаю, конечно. Она не сама растет.

Ирина Акулович:

Если у БелТА было 100 тысяч подписчиков, то сегодня утром было семь-семь-семь – 777 тысяч. И просмотры там колоссальные, но мы и технологии начали применять другие. Понимаете, мы начали делать титрование, мы переводим на английский и немецкий. Мы понимаем, что контент, который раньше не видели за рубежом, Президента нашего не видели за рубежом. Станислав Яскевич, общественный деятель:

Мы надеялись, что им показывают этот контент. Ирина Акулович:

Да, но его не показывали. Вот теперь мы понимаем, что есть какой-то контент и около 20 % – четверть, вернее – смотрит с титрами. Это значит, что это не белорусы смотрят, это смотрят немцы, американцы, это смотрят поляки – мы же видим, кто это смотрит. То есть я к чему? Что мы можем много рассуждать о каких-то сложных вещах, но мы должны просто впахивать на своих рабочих местах. Я точно знаю: здесь люди находящиеся горят. Но вы хотите сказать, что все 100 % приходят и с девяти, некоторые включают свой компьютер в девять на своих рабочих местах и в шесть не выключают, в шесть уже закрывается дверь кабинета. Так вот, Президент говорил о том, что, товарищи, вы работаете так – и мы работаем так – так мы работали год назад, а время-то поменялось. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ирина Борисовна, СТВ сегодня – это не просто телик, это еще и тот же интернет, и тот же YouTube, тот же Telegram. Алена Сырова, СТВ:

Нас смотрят сейчас же и в прямой трансляции на YouTube, и на телеканале.