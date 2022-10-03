«Немцы, американцы, это смотрят поляки – мы же видим». Кто читает БелТА и смотрит СТВ?
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Пример простой – телевизионное смотрение после августа 2020-го выросло. И вы тоже в БелТА нарастили свою YouTube-аудиторию намного. Если народ приходит, значит, они хотят видеть эту правду?
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Слушая всю эту дискуссию, я хотела сказать, что мы рассуждаем, конечно, об очень важных вещах, но вообще изменение общества должно начинаться с каждого из нас. Если мы хотим, чтобы общество поменялось, мы сами должны поменяться. Есть такая очень хорошая фраза: иногда люди принимают свои недостатки за недостатки общества и начинают переделывать города, в то время, когда надо переделывать себя. Я к чему? Что для того, чтобы что-то поменялось, мы должны пахать – раздеваться и работать. Вот вы говорите, выросла аудитория. Да. Но поверьте мне, мы работаем намного больше сейчас.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, конечно. Она не сама растет.
Ирина Акулович:
Если у БелТА было 100 тысяч подписчиков, то сегодня утром было семь-семь-семь – 777 тысяч. И просмотры там колоссальные, но мы и технологии начали применять другие. Понимаете, мы начали делать титрование, мы переводим на английский и немецкий. Мы понимаем, что контент, который раньше не видели за рубежом, Президента нашего не видели за рубежом.
Станислав Яскевич, общественный деятель:
Мы надеялись, что им показывают этот контент.
Ирина Акулович:
Да, но его не показывали. Вот теперь мы понимаем, что есть какой-то контент и около 20 % – четверть, вернее – смотрит с титрами. Это значит, что это не белорусы смотрят, это смотрят немцы, американцы, это смотрят поляки – мы же видим, кто это смотрит. То есть я к чему? Что мы можем много рассуждать о каких-то сложных вещах, но мы должны просто впахивать на своих рабочих местах. Я точно знаю: здесь люди находящиеся горят. Но вы хотите сказать, что все 100 % приходят и с девяти, некоторые включают свой компьютер в девять на своих рабочих местах и в шесть не выключают, в шесть уже закрывается дверь кабинета. Так вот, Президент говорил о том, что, товарищи, вы работаете так – и мы работаем так – так мы работали год назад, а время-то поменялось.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ирина Борисовна, СТВ сегодня – это не просто телик, это еще и тот же интернет, и тот же YouTube, тот же Telegram.
Алена Сырова, СТВ:
Нас смотрят сейчас же и в прямой трансляции на YouTube, и на телеканале.
Александр Осенко:
Да. И мы видим, что и у нас аудитория растет. Но если говорить про сайт СТВ, то внешний периметр, как только мы открываем, скажем так, коллективный Запад сразу ведет атаки, они не хотят пропускать нас. Они понимают, что у нас правда, и они просто нас блочат, и вырезают наших блогеров, наших авторов, но мы все равно в этом плане будем работать.
Алена Сырова:
Конечно, приятно то, что нас смотрят и в Германии, и англоязычное население.
Кирилл Казаков:
Надеюсь, что они не просто смотрят, а понимают.
Алена Сырова:
Но куда важнее, на мой взгляд, чем то, что о нас думают где-то там, что происходит у нас внутри. Как мы свою аудиторию завоевываем, потому что разуверились, скажем так, в экстремистских Telegram-каналах.
Ирина Акулович:
А вы ответили по поводу аудитории, у вас увеличилась телесмотрение на СТВ?
Александр Осенко:
Да.
Ирина Акулович:
Посещаемость сайта БелТА увеличилась. Я понимаю прекрасно, что на сегодняшний момент, вы правильно сказали, очень многие перестроились и поняли, поэтому мы это видим по цифрам. Мы же не придумываем все эти вещи.
Александр Осенко:
У нас просмотры на СТВ YouTube-канала за август и сентябрь выросли почти на 60-70 %. В том числе внутренний наш периметр. И там главный ньюсмейкер – это Президент.
Станислав Яскевич:
Мы должны все бороться за аудиторию.
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