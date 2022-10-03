«Во время проведения референдумов людей насилуют». Почему все цитируют министра иностранных дел Германии?

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства: Лексус говорит: «Нас цитирует БелТА». БелТА цитирует не их, а спикеров. Если мы имеем дело не с дипфейком, то все как есть. Кирилл Казаков, СТВ: Это чистый дипфейк, смотря с какой стороны смотреть. Ирина Акулович: Но не со стороны спикера, а со стороны тех, кто спрашивает. По поводу того, что ничему нельзя верить. Я бы так сказала: информационная гигиена у нас страдает. Это однозначно. Но для меня поразительным было выступление на прошлой неделе госпожи Анналены Бербок, которая заявила, что во время проведения референдумов людей насилуют… Кирилл Казаков: ...под дулами автоматов.





Ирина Акулович:

Хорошо. Под дулами автоматов. Это дело такое. Люди с автоматами действительно были на участках, но мы прекрасно понимали, что там обеспечивалась безопасность. Но все остальное – это просто ересь. Я слушала ее и думала: где эта мера ответственности министра иностранных дел? Конкретный фейк, мы же это понимаем. Ее все цитируют. Я хотела понять: она будет когда-то перед кем-то за это отвечать? Нет, и прекрасно знает это. Мало того, она говорит то, что хотелось бы услышать части населения. Как у Сомерсета Моэма было сказано в книге «Театр», что людям, чтобы совершить поступок, не нужна рация, им нужно оправдание. Поэтому когда она это говорит, вся часть немецкого общества, которая хотела бы, чтобы было так, чувствовала: а ведь правильно все делаем, вот какие они. А не будет никакого наказания по той простой причине, что таком информационном потоке следующий более мощный фейк захлестнет это моментально. Дальше будет взрыв на «Северном потоке», дальше произойдет еще что-то, а информация и режим – постправды.