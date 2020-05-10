Не так массово, как раньше, но не менее душевно. Показываем, как Беларусь отметила 9 Мая

Новости Беларуси. Накануне Беларусь широко отметила 9 Мая. 75-я годовщина Великой Победы прошла не так массово, как в предыдущие годы. Но не менее масштабно, патриотично и душевно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – в материале Натальи Федорцовой.

Пусть и не так массово, но свой любимый праздник белорусы все же отметили. Одни дома, другие в парках и скверах. Но, пожалуй, ни одна белорусская семья в этот день не осталась в стороне от этой важной даты. Читайте также: 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт Центром торжеств уже по традиции стали Минск и парад. Боевые машины, танки, гаубицы и другие образцы военпрома. Всего 170 единиц наземной и 36 воздушной техники.

Парад стал единственным на постсоветском пространстве, но прошел в честь всех воинов, освободивших мир от нацизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям – особенно подчеркнул Президент Беларуси в своем выступлении. Сегодняшний парад – это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

Прямую трансляцию минского парада Победы посмотрели жители более 80 стран. Ну а тысячи белорусов и гостей столицы следили за происходящим прямо в центре Минска. Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа» В составе пешей колонны – 19 парадных расчетов, всего 2 846 человек. Общая длина колонны составила около 2 километров. Но еще больше людей просто пришли с цветами к воинским мемориалам. От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле?

Почтили память павших и не забыли о живых. Учитывая непростую ситуацию в этом году, ветеранов поздравляли прямо под окнами. Особенно трогательно получилось в Могилеве. С букетом цветов, медалью «75 лет Победы» по пожарной лестнице – так местные спасатели поздравили Андрея Моисеева. В 2020 году ему исполнится 96 лет. В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана

А вот в Витебской области основные торжества прошли в Дубровенском районе. Здесь в юбилей Великой Победы после реконструкции открылся мемориальный комплекс «Рыленки». Это место, где похоронены более 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. «В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе Финальные аккорды праздника звучали уже вечером, в самом сердце Минска. Праздничный концерт «Во славу общей Победы» собрал артистов и многочисленных зрителей. Для удобства у монумента установили панорамный экран, по периметру – еще четыре экрана поменьше. Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка Ежегодно вечером 9 мая у Вечного огня собираются разные поколения: кто-то вспомнить, кто-то почтить.