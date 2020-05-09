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Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

09 мая 2020 11:01
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Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад, который в честь 75-й годовщины окончания войны прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-1

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-3

Беларусь выстояла в те страшные годы и сегодня благодарит солдат войны за мирное небо.

Парад сегодня – не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Это бесценное наследие белорусы должны сохранить в веках.

Президент, выступая на параде, отметил, что трагедия нашего народа в годы Великой Отечественной несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня.

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-6

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-8

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-10

День Победы – для белорусов священный праздник. И страна просто не могла не провести парад. Он стал единственным на постсоветском пространстве, но прошел в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Беларусь стала живым щитом на пути фашизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались 1 миллион 300 тысяч наших соотечественников, а еще подпольщики и партизаны. И сегодня мы отдаем долг за этот великий подвиг.

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны ХХ века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима.

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-16

Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь – это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник.

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Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-19

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-21


 

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-23

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-25

Участие в параде приняли более 3 тысяч военнослужащих, свыше 130 единиц техники, а еще авиация – 36 самолетов и вертолетов. Механизированную колонну возглавил танк Т-34-85.

Традиционно продемонстрировали зрителям новинки и модернизированные образцы. В этом году, к примеру, впервые показали реактивные системы залпового огня малого радиуса действия «Флейта» и «Вистл».

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-28

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-30

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»-32

В пешей колонне прошли лучшие и наиболее подготовленные военнослужащие, а также будущие защитники Родины. Это парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, военно-технического факультета БНТУ. Приняли участие в параде пограничники, спасатели, сотрудники МВД. Прошли строем и женщины-военнослужащие. Кульминацией же стало выступление роты почетного караула.

# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Фотофакт

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