Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад, который в честь 75-й годовщины окончания войны прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Беларусь выстояла в те страшные годы и сегодня благодарит солдат войны за мирное небо. Парад сегодня – не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Это бесценное наследие белорусы должны сохранить в веках. Президент, выступая на параде, отметил, что трагедия нашего народа в годы Великой Отечественной несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

День Победы – для белорусов священный праздник. И страна просто не могла не провести парад. Он стал единственным на постсоветском пространстве, но прошел в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Беларусь стала живым щитом на пути фашизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались 1 миллион 300 тысяч наших соотечественников, а еще подпольщики и партизаны. И сегодня мы отдаем долг за этот великий подвиг. Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны ХХ века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима.





Участие в параде приняли более 3 тысяч военнослужащих, свыше 130 единиц техники, а еще авиация – 36 самолетов и вертолетов. Механизированную колонну возглавил танк Т-34-85. Традиционно продемонстрировали зрителям новинки и модернизированные образцы. В этом году, к примеру, впервые показали реактивные системы залпового огня малого радиуса действия «Флейта» и «Вистл». 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия