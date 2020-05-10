«Идет в порванных штанишках с утюгом старым – а там были спрятаны донесения». Как Марат Казей искусно вводил в заблуждение фашистов

Дзержинск. 17 тысяч погибших. В начале июля весь район был оккупирован фашистами. В Дзержинске разместился вражеский гарнизон. По улицам Октябрьской и Первомайской немцы построили гетто. Массовые расстрелы нацисты проводили в лесу «Рыжавка», что в двух километрах от города.

Кажется, все дороги ведут сюда. Это могила героя Советского союза – Марата Казея. В 12 лет вместе с мамой и сестрой он вступил в партизанский отряд и стал прославленным разведчиком штаба бригады имени Рокоссовского. Родственников забрала война: маму убили немцы, а сестра с сильным обморожением ног, в партизанском отряде обе ноги ей отрезали. Так, мальчик остался один, но боль только придала сил и храбрости отомстить врагам.