«Идет в порванных штанишках с утюгом старым – а там были спрятаны донесения». Как Марат Казей искусно вводил в заблуждение фашистов

Дзержинск. 17 тысяч погибших. В начале июля весь район был оккупирован фашистами. В Дзержинске разместился вражеский гарнизон. По улицам Октябрьской и Первомайской немцы построили гетто. Массовые расстрелы нацисты проводили в лесу «Рыжавка», что в двух километрах от города.
Кажется, все дороги ведут сюда. Это могила героя Советского союза – Марата Казея. В 12 лет вместе с мамой и сестрой он вступил в партизанский отряд и стал прославленным разведчиком штаба бригады имени Рокоссовского. Родственников забрала война: маму убили немцы, а сестра с сильным обморожением ног, в партизанском отряде обе ноги ей отрезали. Так, мальчик остался один, но боль только придала сил и храбрости отомстить врагам.
Борис Савинов, член союза писателей Беларуси:
Он в сердце моем. Я когда писал книгу «Триумф и трагедия семьи Казей» – в этой семье были и триумфы, и трагедии. Как вот он мог в таком возрасте выполнять боевые задания? Мальчишка же – 14 лет. Это просто был уникальный мальчик! Он преображался: сегодня он разведчик, через полчаса он уж идет (переодели его) в порванных штанишках. Он с утюгом старым – а там были спрятаны донесения. Он был связным между партизанам и подпольщиками.
11 мая 1944 года – жуткая страница в его биографии – последняя. Марат Казей попал в окружение фашистов в Узденском районе. Расстреляв все патроны, он шагнул с гранатой в руке в гущу врагов и…
Борис Савинов:
Он шутил: одна граната для немцев, одна для меня. В жизни так и получилось. Когда он отстрелялся, бросил гранату. Приблизились, и он схватил гранату и взорвал себя и врага. То, что касается патриотизма, то, что касается прикосновения – даже малейшего, даже если мы цветочек один возложили или постояли просто молча. А если здесь – это не просто лопата, ведро или щепотка земли, это душевное состояние.