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От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле?

09 мая 2020 14:10
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Новости Беларуси. По зову сердца 9 Мая люди приносят цветы на новый мемориальный комплекс на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фашисты уничтожили этот тихий, уютный населенный пункт в 1944 году. 

Александр Добриян о том, как вспоминают героев в Гомельской области.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -1

Александр Добриян, корреспондент:
В Гомеле празднование Дня Победы сильно отличается от традиционного, годами устоявшегося канона. На центральной улице города немноголюдно. От привычного шествия решили отказаться.

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -4



Из официальных мероприятий – только торжественный митинг и возложение цветов к братской могиле на площади Труда. Память погибших героев почтили минутой молчания.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -6

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -8

Однако тишина нисколько не умаляет значимость праздника для гомельчан. Наоборот, заставляет искать способы быть в этот день причастным общей Победе.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -11

Сергей Бычков, например, сегодня рассказывает сыновьям о той войне на конкретных примерах. Урок мужества, который наверняка запомнится на всю жизнь.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -14



Сергей Бычков, житель Гомеля:
Мой прадедушка тоже погиб на Великой Отечественной войне, совсем незадолго до Победы. Я стараюсь и детям своим донести историю сражения нашего народа, Советского Союза и Беларуси в частности, историю мужества, историю памяти, чтобы дети не забыли того, что было, и имели пример героизма и мужества, подвига.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -16



Захар Бычков, житель Гомеля:
Это день, когда я вспоминаю моих предков, бабушку и дедушку, которые тоже воевали. Они должны были быть очень стойкими и сильными духом.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -18

Вот так же, по зову сердца, сегодня весь день люди приносят цветы и на новый мемориальный комплекс на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола.

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле? -21

Трагедия здесь разыгралась 14 января 1944 года: отряд карателей устроил в глухой белорусской деревушке настоящую бойню, жертвами которой стали 1758 человек. Из них 950 детей.

Александр Добриян:
Безусловно, многим сегодня в Гомеле не хватает той соборности и массовости, с которыми привыкли проводить этот день в прошлые годы. И все же Победа – она одна на всех. То самое, что объединяет всех белорусов, несмотря на социальное дистанцирование и вынужденную самоизоляцию.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Сергей Бычков # Захар Бычков # Фотофакт

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