В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана

Новости Беларуси. В Могилевской области праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы начались еще накануне. Особое внимание – ветеранам, каждого из которых поздравили лично. Сегодня могилевчане продолжают чествовать своих героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как проходит День Победы в Могилеве, расскажет Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Традиции празднования Дня Победы незыблемы и для жителей Могилевской области. С самого утра ко всем мемориальным комплексам и памятным знакам несут цветы. Это такое символическое выражение благодарности современных белорусов своим предкам, которые подарили нам жизнь и мирное небо.

С букетом цветов, медалью «75 лет Победы» по пожарной лестнице забрались могилевские спасатели, чтобы поздравить своего героя – ветерана войны и пожарной службы. В 2020 году Андрею Семеновичу Моисееву исполнится 96 лет. Он был механиком-водителем танка Т-34, а затем и тяжелого ИС-2. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Вены. За войну он горел в танке, четырежды был ранен и дважды заочно похоронен. Но сегодня, несмотря ни на что, он встречает очередную свою Победу.

Андрей Моисеев, ветеран Великой Отечественной войны:

Такого почтения, как сегодня, такого прославления, я долгие годы никогда не видел. Спасибо вам! Такое могут придумать только офицеры. Спасибо еще раз!