В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана
Новости Беларуси. В Могилевской области праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы начались еще накануне. Особое внимание – ветеранам, каждого из которых поздравили лично. Сегодня могилевчане продолжают чествовать своих героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как проходит День Победы в Могилеве, расскажет Ирина Недобоева.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Традиции празднования Дня Победы незыблемы и для жителей Могилевской области. С самого утра ко всем мемориальным комплексам и памятным знакам несут цветы. Это такое символическое выражение благодарности современных белорусов своим предкам, которые подарили нам жизнь и мирное небо.
С букетом цветов, медалью «75 лет Победы» по пожарной лестнице забрались могилевские спасатели, чтобы поздравить своего героя – ветерана войны и пожарной службы. В 2020 году Андрею Семеновичу Моисееву исполнится 96 лет. Он был механиком-водителем танка Т-34, а затем и тяжелого ИС-2. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Вены. За войну он горел в танке, четырежды был ранен и дважды заочно похоронен. Но сегодня, несмотря ни на что, он встречает очередную свою Победу.
Андрей Моисеев, ветеран Великой Отечественной войны:
Такого почтения, как сегодня, такого прославления, я долгие годы никогда не видел. Спасибо вам! Такое могут придумать только офицеры. Спасибо еще раз!
Ирина Недобоева:
А еще под попурри военных мотивов для ветеранов пройдет флешмоб. Для тех, кто защищал Родину на передовой, в праздничном вальсе закружат молодые парни и девчата. Эти фронтовые мелодии нельзя даже просто слушать без слез. А что говорить, когда через танец и музыку верстается настоящая, крепкая связь поколений.