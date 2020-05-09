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В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана

09 мая 2020 13:48
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Новости Беларуси. В Могилевской области праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы начались еще накануне. Особое внимание – ветеранам, каждого из которых поздравили лично. Сегодня могилевчане продолжают чествовать своих героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как проходит День Победы в Могилеве, расскажет Ирина Недобоева.

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-1

Ирина Недобоева, корреспондент:
Традиции празднования Дня Победы незыблемы и для жителей Могилевской области. С самого утра ко всем мемориальным комплексам и памятным знакам несут цветы. Это такое символическое выражение благодарности современных белорусов своим предкам, которые подарили нам жизнь и мирное небо.

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-4

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-6

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-8

С букетом цветов, медалью «75 лет Победы» по пожарной лестнице забрались могилевские спасатели, чтобы поздравить своего героя – ветерана войны и пожарной службы. В 2020 году Андрею Семеновичу Моисееву исполнится 96 лет. Он был механиком-водителем танка Т-34, а затем и тяжелого ИС-2. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Вены. За войну он горел в танке, четырежды был ранен и дважды заочно похоронен. Но сегодня, несмотря ни на что, он встречает очередную свою Победу.

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-11

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-13

Андрей Моисеев, ветеран Великой Отечественной войны:
Такого почтения, как сегодня, такого прославления, я долгие годы никогда не видел. Спасибо вам! Такое могут придумать только офицеры. Спасибо еще раз!

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-16

В этом году ему исполнится 96. Могилёвские спасатели забрались по пожарной лестнице, чтобы поздравить ветерана-18

Ирина Недобоева:
А еще под попурри военных мотивов для ветеранов пройдет флешмоб. Для тех, кто защищал Родину на передовой, в праздничном вальсе закружат молодые парни и девчата. Эти фронтовые мелодии нельзя даже просто слушать без слез. А что говорить, когда через танец и музыку верстается настоящая, крепкая связь поколений.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Недобоева # Андрей Моисеев # Фотофакт

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