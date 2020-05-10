Парад, которого не могло не быть. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Больше года подготовки, месяцы проведения акций и благоустройства мест захоронений. 75 лет Великой Победы и парад, которого не могло не быть. Об этом и не только подробнее в итоговой информационной программе «Неделя».
Новости Беларуси. Больше года подготовки, месяцы проведения акций и благоустройства мест захоронений. 75 лет Великой Победы и парад, которого не могло не быть. Об этом и не только подробнее в итоговой информационной программе «Неделя».
В эти минуты она готовится к эфиру. Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.
Смотрите 10 мая в 19:30 самые важные темы минувших семи дней в программе «Неделя».