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Парад, которого не могло не быть. Анонс программы «Неделя»

10 мая 2020 11:46
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Новости Беларуси. Больше года подготовки, месяцы проведения акций и благоустройства мест захоронений. 75 лет Великой Победы и парад, которого не могло не быть. Об этом и не только подробнее в итоговой информационной программе «Неделя».

Парад, которого не могло не быть. Анонс программы «Неделя»-1

В эти минуты она готовится к эфиру. Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.

Парад, которого не могло не быть. Анонс программы «Неделя»-4

Парад, которого не могло не быть. Анонс программы «Неделя»-6

Смотрите 10 мая в 19:30 самые важные темы минувших семи дней в программе «Неделя».

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Анисовец # Виктория Ходосок # Илона Волынец # Дмитрий Травин # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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