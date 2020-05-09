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9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

09 мая 2020 10:38
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Новости Беларуси. В Минске 9 мая состоялся парад, посвященный 75-летию Победы.          

В нем приняли участие более трех тысяч военнослужащих и более 150 единиц техники. 

К этому торжественному событию солдаты и офицеры готовились в течение нескольких месяцев.  

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия -1

Право возглавлять механизированную колонну – у легендарного танка Т-34.   

За ним можно было увидеть – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, системы залпового огня. Самые современные образцы вооружения приняли участие в этом параде. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях.   

В воздушной части парада зрители увидели 42 воздушных судна.    

Смотрите запись парада на нашем YouTube-канале – здесь подробнее.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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