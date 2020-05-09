9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Новости Беларуси. В Минске 9 мая состоялся парад, посвященный 75-летию Победы.

В нем приняли участие более трех тысяч военнослужащих и более 150 единиц техники.

К этому торжественному событию солдаты и офицеры готовились в течение нескольких месяцев.