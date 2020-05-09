9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Новости Беларуси. В Минске 9 мая состоялся парад, посвященный 75-летию Победы.
В нем приняли участие более трех тысяч военнослужащих и более 150 единиц техники.
К этому торжественному событию солдаты и офицеры готовились в течение нескольких месяцев.
Право возглавлять механизированную колонну – у легендарного танка Т-34.
За ним можно было увидеть – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, системы залпового огня. Самые современные образцы вооружения приняли участие в этом параде. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях.
В воздушной части парада зрители увидели 42 воздушных судна.
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