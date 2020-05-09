Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка

Новости Беларуси. Это мемориальный комплекс «Прорыв». Легендарное место в 7 километрах от Ушачей. Именно здесь 17 тысяч партизан противостояли 60 тысячам оккупантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Колбасова, праправнучка Федора Дубровского: Чтобы все-таки не узнали, не расстреляли, не спалили деревню, предложить назвать бригаду Дубова, а не Дубровского. Благодаря этому семью не нашли, и все до конца войны выжили.

Анастасия Бут, корреспондент:

Героев действительно много. Только в Витебской области пали смертью храбрых более 400 тысяч офицеров и солдат Красной Армии. 560 тысяч мирных жителей были зверски замучены и убиты. По сути, это нынешнее население всего северного региона. Огромные человеческие потери... Но мы знаем: они умерли не зря. И вечно будем помнить их самоотверженность и подвиг.