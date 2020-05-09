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Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка

09 мая 2020 14:54
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Новости Беларуси. Это мемориальный комплекс «Прорыв». Легендарное место в 7 километрах от Ушачей. Именно здесь 17 тысяч партизан противостояли 60 тысячам оккупантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка-1

25 дней кровопролитной борьбы, огромные потери. 16 бригад, одну из которых возглавлял Федор Дубровский – легендарный прапрадед Дианы Колбасовой.

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка-4

Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка-6

Диана Колбасова, праправнучка Федора Дубровского:
Чтобы все-таки не узнали, не расстреляли, не спалили деревню, предложить назвать бригаду Дубова, а не Дубровского. Благодаря этому семью не нашли, и все до конца войны выжили.

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Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка-9

Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка-11

Анастасия Бут, корреспондент:
Героев действительно много. Только в Витебской области пали смертью храбрых более 400 тысяч офицеров и солдат Красной Армии. 560 тысяч мирных жителей были зверски замучены и убиты. По сути, это нынешнее население всего северного региона. Огромные человеческие потери... Но мы знаем: они умерли не зря. И вечно будем помнить их самоотверженность и подвиг.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Бут # Диана Колбасова # Федор Дубровский # Фотофакт

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