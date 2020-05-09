Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»

Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад. В таком формате он прошёл только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Юбилейный парад в честь Великой Победы в 2020 году во многом особенный: мы единственные, кто проводит его в условиях пандемии, зрителям показывают только новые и модернизированные образцы военной техники. У пришедших есть возможность прикоснуться к уникальному Знамени Победы, которое было в Минске 75 лет назад. Но самое главное – у наших граждан, особенно у тех, кто испытал ужасы той войны, сегодня настоящий праздник.

Когда в динамиках зазвучала знаменитая «День Победы», зрители в унисон стали подпевать. 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Екатерина Александрова:

Это великий праздник. Мой дедушка Юшкевич В. В. воевал, дай бог ему здоровья, он до сих пор жив. Я хочу отпраздновать, поэтому я здесь. Ветеран: «Несмотря на обстановку, хочу быть среди людей, отметить этот праздник очень дорогой для меня»

Камил Махмудов, председатель Белорусского союза офицеров ВВС и войск ПВО:

Это дело святое. Во-первых, прекрасная погода, чистый воздух. Все с этим вирусом понятно. Победили того врага, самого ненавистного, а этого и тем более победим. Сплошные звонки, поздравления из России и Беларуси, все живут этим праздником.

Лидию Волкову война застала 16-летней в Украине. Она сразу записалась на фронт и всю войну трудилась в автохирургическом отряде. Стоит ли говорить, с чем столкнулась эта женщина в те годы. Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:

С бывшей границей с Австро-Венгрией до Сталинграда, в Сталинграде – от начала до конца, Курская битва, Прохоровка – там танкистам из боя оказывала помощь, медсестрой была. Ну и дальше через Беларусь, Польшу. И 8 мая в Берлине долгожданный, очень трудный, через такое пришлось пройти, что трудно все и передать. День Победы – очень дорогой день и для всего народа, и для меня особенно.

Сын полка Василий Князев закончил войну в 11! На глазах расстреляли маму и папу на Витебщине, был связным и разведчиком сначала в партизанах, а затем и в действующей армии.