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Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»

09 мая 2020 17:18
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Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад. В таком формате он прошёл только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-1

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Юбилейный парад в честь Великой Победы в 2020 году во многом особенный: мы единственные, кто проводит его в условиях пандемии, зрителям показывают только новые и модернизированные образцы военной техники. У пришедших есть возможность прикоснуться к уникальному Знамени Победы, которое было в Минске 75 лет назад. Но самое главное –  у наших граждан, особенно у тех, кто испытал ужасы той войны, сегодня настоящий праздник.

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-4

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-6

Когда в динамиках зазвучала знаменитая «День Победы», зрители в унисон стали подпевать.

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-9

Екатерина Александрова:
Это великий праздник. Мой дедушка Юшкевич В. В. воевал, дай бог ему здоровья, он до сих пор жив. Я хочу отпраздновать, поэтому я здесь.

Ветеран: «Несмотря на обстановку, хочу быть среди людей, отметить этот праздник очень дорогой для меня»

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-12

Камил Махмудов, председатель Белорусского союза офицеров ВВС и войск ПВО:
Это дело святое. Во-первых, прекрасная погода, чистый воздух. Все с этим вирусом понятно. Победили того врага, самого ненавистного, а этого и тем более победим. Сплошные звонки, поздравления из России и Беларуси, все живут этим праздником.

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-15

Лидию Волкову война застала 16-летней в Украине. Она сразу записалась на фронт и всю войну трудилась в автохирургическом отряде. Стоит ли говорить, с чем столкнулась эта женщина в те годы.

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-18

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:
С бывшей границей с Австро-Венгрией до Сталинграда, в Сталинграде – от начала до конца, Курская битва, Прохоровка – там танкистам из боя оказывала помощь, медсестрой была. Ну и дальше через Беларусь, Польшу. И 8 мая в Берлине долгожданный, очень трудный, через такое пришлось пройти, что трудно все и передать. День Победы – очень дорогой день и для всего народа, и для меня особенно.

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-21

Сын полка Василий Князев закончил войну в 11! На глазах расстреляли маму и папу на Витебщине, был связным и разведчиком сначала в партизанах, а затем и в действующей армии.

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»-24

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
В Восточной Пруссии, где мы на ночь остановились в особняке немецком, я заснул на кровати, а капитан Иванкин влетает, стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа». Мы скатываемся вниз, солдаты нас подхватывают, бросают вверх, стреляют по шапкам, одни плачут, другие смеются, третьи поют. И вот так я встретил победу в Кенигсберге после Берлина.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Сергей Мазовка # Эльшан Рагимов # Василий Князев # Лидия Волкова # Екатерина Александрова # Фотофакт

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