Прямой эфир

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе

09 мая 2020 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День Победы отмечают в Беларуси. Так, в Витебской области основные торжества проходят в Дубровенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе-1

Там в юбилей Великой Победы открылся после реконструкции мемориальный комплекс «Рыленки».

Анастасия Бут побывала в памятном месте.

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе-4

Анастасия Бут, корреспондент:
Центральным событием в Витебской области с уверенностью можно назвать открытие после масштабной реконструкции мемориального комплекса «Рыленки», что в Дубровенском районе. Место, где похоронены более 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Место, где поезда, проезжая мимо, сигналят в честь тех, кто освобождал Беларусь ценой собственной жизни. Место, где помнят и чтут.

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе-7

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе-9

Историкам удалось восстановить более 9500 имен. Все они нанесены на обновленные мемориальные плиты. Две пока остаются чистыми. Имена героям обязательно вернут историки, пусть и не сегодня.

Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе-12

«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе-14

Елизавета Ляликова, директор Дубровенского районного историко-краеведческого музея:
Здесь, на территории мемориального комплекса «Рыленки», расположен единственный в Беларуси памятник медсанбату. Также здесь в 1944 году, когда было освобождение Дубровенского района, в медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского – Вера Павловна Рождественская.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Бут # Елизавета Ляликова # Роберт Рождественский # Вера Рождественская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии руководители и сотрудники дипмиссий возложили венки к памятнику советским воинам
09 мая 2020 14:14

В Швейцарии руководители и сотрудники дипмиссий возложили венки к памятнику советским воинам

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле?
09 мая 2020 14:10

От привычного шествия отказались. Как отмечают День Победы в Гомеле?

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы
09 мая 2020 13:48

Ветеран: когда меня одолевают «желторотики», я говорю, что у белорусов две проблемы