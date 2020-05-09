«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе

Новости Беларуси. День Победы отмечают в Беларуси. Так, в Витебской области основные торжества проходят в Дубровенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День Победы отмечают в Беларуси. Так, в Витебской области основные торжества проходят в Дубровенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там в юбилей Великой Победы открылся после реконструкции мемориальный комплекс «Рыленки».
Анастасия Бут побывала в памятном месте.
Анастасия Бут, корреспондент:
Центральным событием в Витебской области с уверенностью можно назвать открытие после масштабной реконструкции мемориального комплекса «Рыленки», что в Дубровенском районе. Место, где похоронены более 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Место, где поезда, проезжая мимо, сигналят в честь тех, кто освобождал Беларусь ценой собственной жизни. Место, где помнят и чтут.
Историкам удалось восстановить более 9500 имен. Все они нанесены на обновленные мемориальные плиты. Две пока остаются чистыми. Имена героям обязательно вернут историки, пусть и не сегодня.
Он возглавлял бригаду, участвовал в кровопролитных боях. О легендарном Фёдоре Дубровском рассказывает его праправнучка
Елизавета Ляликова, директор Дубровенского районного историко-краеведческого музея:
Здесь, на территории мемориального комплекса «Рыленки», расположен единственный в Беларуси памятник медсанбату. Также здесь в 1944 году, когда было освобождение Дубровенского района, в медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского – Вера Павловна Рождественская.