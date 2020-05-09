«В медсанбате работала хирургом мать Роберта Рождественского». Какую историю хранит комплекс «Рыленки» в Дубровенском районе

Новости Беларуси. День Победы отмечают в Беларуси. Так, в Витебской области основные торжества проходят в Дубровенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в юбилей Великой Победы открылся после реконструкции мемориальный комплекс «Рыленки». Анастасия Бут побывала в памятном месте.

Анастасия Бут, корреспондент:

Центральным событием в Витебской области с уверенностью можно назвать открытие после масштабной реконструкции мемориального комплекса «Рыленки», что в Дубровенском районе. Место, где похоронены более 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Место, где поезда, проезжая мимо, сигналят в честь тех, кто освобождал Беларусь ценой собственной жизни. Место, где помнят и чтут. 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

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