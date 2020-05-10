Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственных герба и флага

Новости Беларуси. День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь отмечают 10 мая в нашей стране. С этим праздником соотечественников поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества. Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси.