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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственных герба и флага

10 мая 2020 12:01
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Новости Беларуси. День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь отмечают 10 мая в нашей стране. С этим праздником соотечественников поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственных герба и флага-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества. Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственных герба и флага-4

Александр Лукашенко пожелал всем доброго здоровья, счастья, радости и благополучия.

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственных герба и флага-7

Александр Лукашенко:
Пусть этот праздник станет для каждого белоруса олицетворением наших общих побед и достижений, придаст уверенности в завтрашнем дне.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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