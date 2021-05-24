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«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?

24 мая 2021 21:35
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?-1

Алена Сырова, СТВ:
Как часто заходят так далеко мошенники?

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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть обычно преступления короткие: позвонили, перевел номер, тут же деньги списали. Действительно такая комбинация работает?

«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?-4

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
Ситуации могут быть разные, в зависимости от того, как ведет себя потенциальная жертва. Если разговор заканчивается на том, что она просто предоставляет реквизиты своей банковской карты либо коды доступа к своему счету, то на этом разговор заканчивается и дальше злоумышленнику больше и не нужно ничего делать. Но преступность тоже не стоит на месте. Они постоянно совершенствуют и изменяют какие-то методы, потому что понятно: мы доводим эту информацию, показываем, что вот так вот делать нельзя, так делать нельзя. Люди начинают слышать, понимать. Соответственно, злоумышленники меняют определенные свои способы действий.

Кирилл Казаков:
А как часто находят этих преступников? Мы говорим о том, что совершается. Я понимаю, что, скорее всего, найти их крайне сложно, они могут находиться за пределами нашей страны. Но как часто привлекаются они к ответственности, вы их находите, они получают сроки?

Алексей Новаш:
Да, мы устанавливаем этих людей, мы находим. Тут вопрос не столько «как часто», вопрос в том, что это занимает достаточно промежуток времени длительный, потому что, как правило, эти преступления не совершаются одним лицом – это действует определенная группа с распределением определенных ролей.

«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?-7

Кирилл Казаков:
И они могут изначально работать в разных странах, правильно?

Алексей Новаш:
Абсолютно верно.

Алена Сырова:
Дмитрий Анатольевич, сколько в среднем уходит времени на раскрытие одного такого дела? Одного такого случая?

Кирилл Казаков:
И часто ли они раскрываются следователями?

«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?-10

Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
Скажем так, здесь какой-то временной период конкретный определить не представляется возможным. Но скажу, что при изобличении одной группы таких киберпреступников может быть раскрыто в последующем от нескольких до нескольких тысяч преступлений, совершенных на протяжении длительного периода времени. Поэтому каждое лицо, устанавливаемое нами, привлекаемое к ответственности, в принципе, важно. Важно установить все совершенные им или его группой преступления.

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Кирилл Казаков:
Можете сказать, сколько реально человек привлекли к ответственности с начала года за то, что они совершили подобные преступления? Хотя бы десятки: это несколько десятков человек, сотни?

«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?-13

Дмитрий Острейко:
Если говорить о Минске, то, наверное, более сотни.

Кирилл Казаков:
То есть шанс, что человек будет наказан, существует?

Дмитрий Острейко:
Да, действительно.

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# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алексей Новаш # Дмитрий Острейко # Марина Ленчевская # Фотофакт

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