«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:

Ситуации могут быть разные, в зависимости от того, как ведет себя потенциальная жертва. Если разговор заканчивается на том, что она просто предоставляет реквизиты своей банковской карты либо коды доступа к своему счету, то на этом разговор заканчивается и дальше злоумышленнику больше и не нужно ничего делать. Но преступность тоже не стоит на месте. Они постоянно совершенствуют и изменяют какие-то методы, потому что понятно: мы доводим эту информацию, показываем, что вот так вот делать нельзя, так делать нельзя. Люди начинают слышать, понимать. Соответственно, злоумышленники меняют определенные свои способы действий.

Кирилл Казаков:

А как часто находят этих преступников? Мы говорим о том, что совершается. Я понимаю, что, скорее всего, найти их крайне сложно, они могут находиться за пределами нашей страны. Но как часто привлекаются они к ответственности, вы их находите, они получают сроки?

Алексей Новаш:

Да, мы устанавливаем этих людей, мы находим. Тут вопрос не столько «как часто», вопрос в том, что это занимает достаточно промежуток времени длительный, потому что, как правило, эти преступления не совершаются одним лицом – это действует определенная группа с распределением определенных ролей.