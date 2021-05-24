«Не совершаются одним лицом – действует определенная группа». Как часто находят киберпреступников?
Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Алена Сырова, СТВ:
Как часто заходят так далеко мошенники?
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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть обычно преступления короткие: позвонили, перевел номер, тут же деньги списали. Действительно такая комбинация работает?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
Ситуации могут быть разные, в зависимости от того, как ведет себя потенциальная жертва. Если разговор заканчивается на том, что она просто предоставляет реквизиты своей банковской карты либо коды доступа к своему счету, то на этом разговор заканчивается и дальше злоумышленнику больше и не нужно ничего делать. Но преступность тоже не стоит на месте. Они постоянно совершенствуют и изменяют какие-то методы, потому что понятно: мы доводим эту информацию, показываем, что вот так вот делать нельзя, так делать нельзя. Люди начинают слышать, понимать. Соответственно, злоумышленники меняют определенные свои способы действий.
Кирилл Казаков:
А как часто находят этих преступников? Мы говорим о том, что совершается. Я понимаю, что, скорее всего, найти их крайне сложно, они могут находиться за пределами нашей страны. Но как часто привлекаются они к ответственности, вы их находите, они получают сроки?
Алексей Новаш:
Да, мы устанавливаем этих людей, мы находим. Тут вопрос не столько «как часто», вопрос в том, что это занимает достаточно промежуток времени длительный, потому что, как правило, эти преступления не совершаются одним лицом – это действует определенная группа с распределением определенных ролей.
Кирилл Казаков:
И они могут изначально работать в разных странах, правильно?
Алексей Новаш:
Абсолютно верно.
Алена Сырова:
Дмитрий Анатольевич, сколько в среднем уходит времени на раскрытие одного такого дела? Одного такого случая?
Кирилл Казаков:
И часто ли они раскрываются следователями?
Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
Скажем так, здесь какой-то временной период конкретный определить не представляется возможным. Но скажу, что при изобличении одной группы таких киберпреступников может быть раскрыто в последующем от нескольких до нескольких тысяч преступлений, совершенных на протяжении длительного периода времени. Поэтому каждое лицо, устанавливаемое нами, привлекаемое к ответственности, в принципе, важно. Важно установить все совершенные им или его группой преступления.
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Кирилл Казаков:
Можете сказать, сколько реально человек привлекли к ответственности с начала года за то, что они совершили подобные преступления? Хотя бы десятки: это несколько десятков человек, сотни?